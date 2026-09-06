Florin Maxim, enervat Declarații tari, după eșecul Corvinului cu Petrolul: „E vorba de responsabilitate! Nu au avut nicio șansă!”
Florin Maxim/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Florin Maxim, enervat Declarații tari, după eșecul Corvinului cu Petrolul: „E vorba de responsabilitate! Nu au avut nicio șansă!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 19:21
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 19:21
  • PETROLUL - CORVINUL 2-0. Florin Maxim (45 de ani), antrenorul oaspeților, și-a taxat elevii pentru lejeritatea cu care au tratat partida.
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Revenită în Superliga după o pauză de 34 de ani, Corvinul a suferit doar a doua înfrângere a sezonului.

Prima a venit în etapa a #2-a, tot cu scorul de 0-2, pe terenul celor de la Farul.

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Florin Maxim: „E vorba de responsabilitate

Antrenorul hunedorenilor s-a arătat deranjat de modul în care elevii săi au gestionat unele momente ale partidei, mai ales cele din prima repriză, când au ratat mai multe ocazii importante.

„Când primești un gol din fază fixă, din singurul corner avut de adversar, e vorba de responsabilitate. Nu are cum să te surprindă adversarul. Dar ne-au surprins.

Ne-au surprins și când au avut șut la poartă din aut. Am avut situație de unu la unu cu portarul în secunda 10 și nu dăm gol! Am avut 12 șuturi în prima repriză și am nimerit poarta de 4 ori.

Am ratat cu seninătate. Am avut situațiile noastre, dar dacă învățăm ceva din meciul ăsta atunci e ok, atunci putem să trecem mai departe”, a declarat Florin Maxim, citat de digisport.ro.

Au fost și multe lucruri pozitive. Dar nu e nimic întâmplător. Și ieri la antrenamente, până nu am strigat la jucători nu și-au schimbat atitudinea. Era o atmosferă de vacanță, ca și cum ne-am fi întâlnit cu niște prieteni vechi să jucăm pe nisp. Dacă înțeleg lucrurile, atunci avem o șansă. Sunt mulțumit de jucători, dar trebuie să vină un declic. Florin Maxim, antrenor Corvinul

Florin Maxim: „S-au bătut pentru fiecare minge

Maxim a a recunoscut meritele Petrolului, care a reușit să profite de șansele pe care le-a avut.

„Nu a fost vorba de noroc sau de alte lucruri. Cei de la Petrolul s-au bătut pentru fiecare minge.

Să mă scuze, dar nu au avut nicio șansă. Au jucat pragmatic și au marcat repede. S-a bătut atacantul lor cum mi-aș dori să se bată și atacanții noștri.

Sunt 100% convins că, dacă marcam un gol, ne-am fi descătușat. Același lucru s-a întâmplat și cu CFR-ul. Dacă nu marcam prin Manolache, se termina meciul 0-0”.

Clasamentul în Liga 1

Loc/ EchipaMeciuriPuncte
1. Dinamo817
2. Petrolul815
3. Rapid712
4. U Craiova711
5. Farul811
6. FCSB811
7. FC Botoșani810
8. Corvinul810
9. Oțelul710
10. CFR Cluj710
11. FC Argeș710
12. Sepsi810
13. U Cluj69
14. UTA Arad89
15. FC Voluntari75
16. Csikszereda81

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