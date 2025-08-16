Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea

Florinel Coman (27 de ani) e dorit înapoi de FCSB, după doar un an de la plecarea sa la Al-Gharafa.

Florinel Coman nu a prins lotul la formația saudită în prima etapă din noul sezon din Qatar, iar atacantul român ar dori să plece la o altă echipă.

FCSB ar dori să-l transfere înapoi pe Florinel Coman

Formația antrenată de Elias Charalambous ar dori să-l aducă înapoi pe Florinel Coman la doar un an de la plecarea sa la Al-Gharafa pentru 5,25 milioane de euro, scrie fanatik.ro.

Echipa din Golf i-ar permite atacantului român să plece gratis la orice echipă, atât timp cât îi acoperă jumătate din salariu, adică un milion de euro. Cealaltă jumătate ar fi plătită în continuare de Al-Gharafa, conform sursei citate.

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, i-ar fi transmis lui Florinel Coman că îi va da 500.000 de euro dacă se va întoarce la FCSB.

Dacă va accepta, internaționalul român ar câștiga 1,5 milioane de euro în tricoul campioanei (1 milion de euro de la Al-Gharafa și 500.000 de euro de la FCSB).

5 milioane de euro valorează Florinel Coman, conform Transfermarkt

Becali încă așteaptă banii din transferul lui Coman: „Acum în august trebuie să dea”

Patronul campioanei a declarat că nici până acum nu a primit banii din transferul lui Coman la Al-Gharafa.

În acest caz, Becali a fost în instanță și a câștigat. Acesta ar urma să primească un milion de euro în plus de la formația din Golf, suma totală de transfer ridicându-se la 6,25 milioane de euro.

„Păi, acum în august trebuie să dea banii. Până la 30 august trebuie să dea TAS. A dat FIFA și acum TAS trebuie să dea definitiv aproximativ 6 milioane şi vreo 400.000 de euro”, a precizat Gigi Becali, conform sursei citate.

Universitatea Craiova, interesată de Florinel Coman

Oltenii s-au interesat și ei de transferul lui Florinel Coman, mai ales după legătura specială pe care o are acesta cu Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei, care îi este și naș de cununie.

Cu toate acestea, transferul nu a putut fi realizat pentru că salariul cerut de atacantul român ar fi mult prea mare pentru posibilitățile formației din Bănie.

Performanțele care l-au remarcat pe Coman au fost la FCSB. Atacantul a jucat 233 de partide în tricoul roș-albastru și a înscris de 63 de ori.

În timpul carierei, acesta a mai trecut și pe la Academia „Gheorghe Hagi”, Farul Constanța U19 și Cagliari.

Florinel Coman, în afara lotului la Al-Gharafa

Fostul jucător de la FCSB s-a antrenat alături de cei de la Al-Gharafa, însă nu a reușit să-l convingă pe antrenorul portughez Pedro Martins că merită un loc în primul „11”.

Deși nu a apărut niciun anunț potrivit căruia Coman s-ar fi accidentat, acesta nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve la partida cu Umm-Salal din runda inaugurală a Qatar Stars League, câștigată de Al-Gharafa cu scorul de 4-2.

3 goluri a marcat Florinel Coman în 19 partide jucate la Al-Gharafa

