Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România

- Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru amicalul cu Canada, respectiv jocul cu Cipru, din calificările pentru CM 2026.
Naționala României de Fotbal are programate două partide în luna septembrie.
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru din septembrie
Un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026.
- Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: România – Canada (Arena Națională, București)
- Marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – România (GSP Stadium, Nicosia)
Lista provizorie a stranierilor pregătită de Mircea Lucescu:
- PORTARI
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
- FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);
- MIJLOCAȘI
Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);
- ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
Galerie foto (57 imagini)
Programul României din preliminariile CM 2026
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Ce meciuri s-au jucat
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|3 (4-1)
|9
|2. Austria
|2 (6-1)
|6
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|3 (3-4)
|3
|5. San Marino
|4 (1-12)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj