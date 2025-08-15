Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România +57 foto
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România

Alexandru Smeu
Publicat: 15.08.2025, ora 11:32
Actualizat: 15.08.2025, ora 12:02
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru amicalul cu Canada, respectiv jocul cu Cipru, din calificările pentru CM 2026.

Naționala României de Fotbal are programate două partide în luna septembrie.

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru din septembrie

Un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026.

  • Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: România – Canada (Arena Națională, București)
  • Marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – România (GSP Stadium, Nicosia)

Lista provizorie a stranierilor pregătită de Mircea Lucescu:

  • PORTARI
    Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
  • FUNDAȘI
    Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);
  • MIJLOCAȘI
    Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);
  • ATACANȚI
    Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (47).jpg
Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (47).jpg

Programul României din preliminariile CM 2026

  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Ce meciuri s-au jucat

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

mircea lucescu cipru romania canada cm 2026 preliminarii cm 2026
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Mai multe știri de ultimă oră

Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

