Cristi Manea (28 de ani) și Marian Aioani (25 de ani) ar vrea să plece de la Rapid și și-ar căuta deja echipe.

Dacă Marian Aioani va pleca, giuleștenii ar fi nevoiți să aducă un nou portar.

Pe lângă cei doi, Andrei Borza ar putea să se despartă de clubul din Giulești.

Manea și Aioani ar vrea să plece de la Rapid

Rapid București traversează o formă bună, fiind pe locul 2 în Superliga, cu 11 puncte acumulate, însă problemele interne nu au dispărut.

Marian Aioani și Cristi Manea ar vrea să părăsească clubul din Giulești, întrucât doresc să evolueze mai multe minute, scrie gsp.ro.

Spre deosebire de Cristi Manea, care a jucat în patru partide ale celor de la Rapid, în acest sezon, Marian Aioani a fost rezervă neutilizată în toate meciurile.

Manea a vrut să plece în Turcia, dar conducerea de la Rapid nu a acceptat

Impresarii lui Cristi Manea ar fi propus conducerii clubului Rapid ca fotbalistul să fie împrumutat, în Turcia, la Gaziantep, după ce fundașul s-a declarat nemulțumit de statutul său în lot.

Deși Rapid mai are doi jucători pe postul său, Christopher Braun și Răzvan Onea, Dan Șucu și Victor Angelescu nu ar fi acceptat ca jucătorul să se despartă de club , potrivit sursei citate.

1.700.000 euro este cota de piață a lui Cristi Manea, potrivit Transfermarkt.

Fundașul lateral a ajuns, la Rapid, liber de contract, în vara anului trecut. În perioada petrecută în Grant, fostul campion al României a îmbrăcat tricoul giuleștenilor de 32 de ori, a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

Marian Aioani, fără ofertă

Marian Aioani a pierdut postul de titular între buturile Rapidului, în fața lui Franz Stolz, iar șansele sale de a reveni sunt reduse. Astfel, goalkeeper-ul este în căutarea unui nou angajament.

Deși portarul ar vrea să se despartă de Rapid, ofertele ar întârzia să apară.

În cazul plecării lui Marian Aioani, giuleștenii ar trebui să își caute un nou portar. Gâlcă ar rămâne doar cu titularul Franz Stolz și tânărul Adrian Briciu (18 ani).

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport