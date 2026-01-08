Dat afară pentru că s-a plâns Florin Purece, despre plecarea de la  Unirea Slobozia: „A fost surprinzător” » De la ce a pornit totul

Florin Purece (34 de ani), noul mijlocaș al celor de la Metaloglobus, a vorbit despre modul în care a plecat de la Unirea Slobozia, formație la care juca din ianuarie 2024.

Purece a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la promovarea echipei ialomițene în Liga 1, la finalul sezonului 2023/2024.

Florin Purece, despre plecarea de la Unirea Slobozia: „Am fost exclus din lot”

Mijlocașul campion cu Viitorul în 2017 susține că a fost exclus din lotul Unirii la ultimele două partide din 2025, chiar după ce a avut o declarație dură referitoare la situația echipei.

„Am fost exclus din lot la ultimele două partide, apoi mi-am reziliat contractul. Mi s-a spus că sunt exclus din lot, atât. Mai departe, mi s-a spus că nu se mai bazează pe mine pentru a doua parte a sezonului.

Eu mi-am găsit o nouă echipă și sunt fericit. Da, a fost surprinzător, dar asta este, nu am nimic contra lor. Sunt foarte surprins, colegii au calitate cu mingea.

E un grup bun, un antrenor care joacă ofensiv. Eu trebuie să mă pun la punct fizic, pentru că nu am jucat ultimele două meciuri, dar până la primul meci cred că voi fi bine”, a declarat Florin Purece, conform digisport.ro.

Ce declarase Florin Purece

După meciul cu Oțelul Galați, partidă pe care Unirea Slobozia a pierdut-o cu 3-0, Purece a făcut mai multe declarații dure referitoare la situația echipei.

Imediat după, acesta a fost exclus din lot, fiind nevoit să părăsească echipa.

„Parcă aveau două viteze în plus față de noi. N-am avut nicio șansă, un meci fără istorie. Mă simt umilit, eu nu am trăit așa ceva. Am promovat echipa, noi nu eram așa, noi luptăm pentru fiecare punct.

Fac un apel public la cei care conduc această echipă să tragă linie și să facă ceva. Trebuie să fie cu siguranță schimbări, nu știu unde. Avem președinte, director, tot ce trebuie.

N-am cuvinte! Arătăm ca o echipă de Liga 2 momentan. Am multe explicații, dar nu pot să le zic la TV. Știu ce se întâmplă și eu unul mă simt umilit.

Eu unul mă simt umilit la această echipă și o să văd ce decizie voi lua în iarnă, cu toate că mai am contract până în vară. Din păcate da, aici s-a ajuns”, spunea Purece, după meciul cu Oțelul.

