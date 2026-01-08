Sportiv rus, monedă de schimb Un baschetbalist vânat de SUA a fost eliberat în schimbul unui cercetător francez » Rusul, acuzat că era hacker

Baschetbalistul rus Daniil Kasatkin (26 de ani) a fost eliberat de autoritățile franceze și transportat la Moscova, după un schimb de prizonieri.

La rândul lor, autoritățile din Rusia l-au eliberat pe Laurent Vinatier, cercetător care a fost arestat de serviciul federal de securitate rus, fiind acuzat de spionaj.

Cercetătorul francez era încarcerat în Rusia din iunie 2024.

Baschetbalistul rus arestat în Franța a fost transportat la Moscova

Daniil Kasatkin fusese reținut de autoritățile franceze pe 21 iunie 2025, pe aeroportul „Charles de Gaulle” din Paris, la cererea Statelor Unite ale Ameriicii, fiind acuzat că face parte dintr-o rețea de hackeri care folosea folosea programe de răscumpărare împotriva companiilor și instituțiilor federale americane. Rusul a negat acuzațiile, potrivit Reuters.

Potrivit avocatului său, Kasatkin nu avea cunoștințe de informatică și că dispozitivul său fusese piratat de infractori cibernetici.

Pentru ca acesta să fie eliberat, autoritățile de la Moscova l-au oferit la schimb pe Laurent Vinatier, care fusese condamnat în 2024 la trei ani de închisoare, după ce a fost acuzat că este agent străin.

Cine este Daniil Kasatkin

Născut pe 25 ianuarie 1999, Daniil Kasatkin este un produs al academiei de baschet a celor de la CSKA Moscova.

Ultimele 4 sezoane le-a petrecut la MBA Moscova, fiind unul dintre cei mai importanți componenți ai lotului formației din capitala Rusiei. Acesta evoluează pe postul de fundaș.

