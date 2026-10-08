Florin Răducioiu (56 de ani) a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat ca jucător, din cauza vieții extrasportive tumultoase pe care avut-o după transferul în Italia.

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Fostul vârf al naționalei a mărturisit, într-un amplu interviu din Gazzetta dello Sport, ce efecte au avut aventurile nocturne și consumul de alcool din anii '90 și ce impact au avut Franco Baresi și Mircea Lucescu asupra carierei sale.

Florin Răducioiu: „Eram un personaj de circ”

Întrebat acum dacă viața lui s-a mai așezat între timp, la peste 30 de ani distanță, fostul atacant de la AC Milan a transmis:

„Cu siguranță. Am copii și sunt fericit. Locuiesc în București, sunt analist TV la Antena 1 și ambasador pentru un dealer auto și o companie de pariuri. Am fost, de asemenea, imaginea unei academii a clubului Barcelona aici, în România. Călătoresc mult pentru a-mi extinde afacerea.

Ca jucător, am avut cu siguranță niște vicii. La Monaco eram înnebunit după vin: cumpăram sticle de 10.000 de euro, organizam cine de lux la Monte Carlo. Trăiam ca un pensionar, regret puțin asta.

Aș fi putut economisi niște bani și să-i investesc. Erau vremuri în care câștigai 80.000 de euro pe lună, pe atunci era o sumă uriașă. Vreau să precizez că, oricum, acum stau bine din punct de vedere financiar.

La Milano organizam petreceri de Hollywood când se putea, iar Maldini era cel mai râvnit. La Verona, în schimb, mi-am pierdut capul după un fotomodel din România.

Aveam 21 de ani, eram frumos și bogat (n.r. - râde). Eram un personaj de circ. Acea relație a durat un an și nu mă ajuta să rămân concentrat în timpul meciurilor. La sfârșitul anului, am retrogradat”, a declarat Răducioiu, potrivit gazzetta.it.

În plus, „Van Basten al Estului” a rememorat și un episod tumultos de la momentul în care România a obținut calificarea la CM 1994. Fostul jucător evolua deja la AC Milan.

„După Țara Galilor - România, meciul care ne-a calificat la Campionatul Mondial din '94, am mers la un pub și m-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat chiar și în taxi. A doua zi m-am trezit și am zburat înapoi la Milanello”.

Florin Răducioiu: „Baresi m-a adus la AC Milan. Mircea Lucescu? Al doilea tată”

Răducioiu a explicat că Franco Baresi, decedat pe 31 iulie 2026, a fost cel care a l-a adus la Milan în 1993, de la Brescia.

„În vara anului ’93, Franco s-a dus la Berlusconi și i-a spus: «Avem nevoie de un jucător ca Raducioiu». De fapt, el a fost cel care m-a adus la Milan. Nu-l voi uita niciodată.

Aș fi vrut să fiu prezent la înmormântarea lui, dar eram în Mykonos cu familia mea și nu am reușit să vin. Am plâns mult. Franco era un magnet uman: avea un carismă care îi împingea pe toți jucătorii să-l urmeze și să-l aprecieze”, a mai spus Răducioiu.

Ulterior, fostul vârf a subliniat performanțele uriașe ale Generației de Aur și recunoștința pe care i-o poartă lui Mircea Lucescu, decedat și el pe 7 aprilie 2026.

„Eram o generație de aur: eu, Hagi, Dumitrescu, Lupescu. Cenușăreasa turneului, care a ajuns până în sferturile de finală. Păcat de acele lovituri de la 11 metri blestemate împotriva Suediei: puteam visa la lucruri mari.

Am marcat patru goluri și am devenit «Van Basten al Estului». Marco era idolul meu.

(n.r. - Lucescu, pe de altă parte, cine a fost pentru dumneavoastră?) Un al doilea tată. Alături de el am devenit bărbat și fotbalist.

Odată a organizat o petrecere pentru a-mi sărbători împlinirea vârstei de 16 ani într-o vilă a unui magnat sirian, cu toți jucătorii echipei de primă ligă de la Dinamo București. Pentru mine a fost un vis”, a mai transmis fostul internațional.

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