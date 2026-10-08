Liga 2, etapa 9 Steaua a smuls un punct în prelungiri cu Poli Timișoara! Fază suspectă de ofsaid la golul bănățenilor
Liga 2/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga 2

Liga 2, etapa 9 Steaua a smuls un punct în prelungiri cu Poli Timișoara! Fază suspectă de ofsaid la golul bănățenilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 19:52
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 19:58
  • Poli Timișoara - Steaua 1-1. Remiză obținută de roș-albaștri pe finalul jocului de la Sibiu. Golul alb-violeților, suspect de ofsaid.
  • Toate duelurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante partide se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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CSM Slatina ocupă primul loc, cu 22 de puncte, urmată de Politehnica Timișoara, cu 20 de puncte, și CSM Reșița, cu 18 puncte.

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Poli Timișoara - Steaua 1-1

  • Au marcat: Drăghici (63) / Benzar (90+1 autogol)
  • Arbitru: Ene Mihai-Laurențiu (Giurgiu). Asistenți: Lar Daniel-Stefan (Maramureș) și Turcu George (Ialomița). Arbitru de rezervă: Marinoiu Costin Alexandru (Vâlcea)
  • Stadion: Municipal, Sibiu

În minutul 64, Drăghici a deschis scorul din pasa lui Chițu, care se afla însă în afara jocului atunci când primise mingea la rândul său. În lipsa sistemului VAR, reușita a fost validată.

Captură Digi Sport Captură Digi Sport
Captură Digi Sport

Sâmbătă, 10 octombrie

  • CSC 1599 Șelimbăr - Unirea Slobozia, live de la ora 11:00
  • Metalul Buzău - FC ASA Tg.Mureș, live de la ora 11:00
  • Metaloglobus București - Popești Leordeni, live de la ora 11:00
  • Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna, live de la ora 11:00
  • Gloria Bistrița - Râmnicu Vâlcea, live de la ora 11:00
  • Cetatea Suceava - CS Dumbrăvița, live de la ora 11:00
  • CS Dinamo - CSM Olimpia Satu Mare, live de la ora 11:00
  • CSM Reșița - CSM Slatina, live de la ora 13:00

Duminică, 11 octombrie

  • CS Afumați - Ștefănești, live de la ora 11:00
  • FC Bihor - FC Bacău, live de la ora 15:45

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1CSM Slatina822
2Politehnica Timișoara921
3CSM Reșița818
4FC Bacău815
5Chindia Târgoviște815
6Popești Leordeni815
7Concordia Chiajna815
8Metalul Buzău814
9CS Afumați814
10Cetatea Suceava812
11Gloria Bistrița812
12Metaloglobus București811
13FC ASA Târgu Mureș811
14SCM Râmnicu Vâlcea811
15FC Bihor89
16CSC 1599 Șelimbăr86
17Ștefănești86
18Steaua București96
19Unirea Slobozia84
20CSM Olimpia Satu Mare84
21CSC Dumbrăvița83
22CS Dinamo București83

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

  • prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
  • a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

  • Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
  • Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

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