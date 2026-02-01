Tănase, penalty ratat FOTO. Execuția liderului FCSB, anticipată perfect de Pap! Portarul ardelenilor nu e la prima ispravă

FCSB - Csikszereda. Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul gazdelor, a ratat o lovitură de la 11 metri.

În minutul 28, Valentin Crețu a avansat, în flancul drept, și a centrat în careu, spre Juri Cisotti.

Mijlocașul italian a încercat să devieze mingea spre poartă, însă balonul a fost blocat cu mâna de Raul Palmes, iar „centralul” Cristian Moldoveanu a acordat penalty.

Deși, inițial, Andre Duarte și Juri Cisotti se aflau în apropierea punctului cu var, lovitura de la 11 metri a fost executată de Florin Tănase.

Față în față cu Eduard Pap, „decarul” campioanei a șutat jos, pe colțul drept al porții, însă portarul a respins.

FCSB a reușit să deschidă scorul, 10 minute mai târziu, prin Juri Cisotti.

11 penalty-uri dintre care 9 transformate a avut FCSB în actualul sezon al Ligii 1

Pap l-a blocat și la Botoșani

Tănase, care e unul dintre executanții redutabili din fotbalul românesc, 43 de goluri din 49 de penalty-uri, a mai fost oprit de Pap în trecut.

În 2021, pe când era la Botoșani, portarul ciucanilor a reușit să apere o lovitură de pedeapsă bătută de „decarul” campioanei. Faza e aproape identică cu cea de pe Arena Națională. Parada a fost atunci decisivă, moldovenii reușind să obțină un 0-0 din duelul cu FCSB.

