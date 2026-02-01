Coelho, mesaj surprinzător Ce le-a transmis jucătorilor, după ce Craiova a fost umilită de Farul: „E important să spun asta”

Farul - U Craiova 4-1. Filipe Coelho (45 de ani) a tras primele concluzii după eșecul drastic în fața „marinarilor”.

Echipa lui Ianis Zicu a pus capăt seriei de 7 meciuri consecutive fără eșec în Liga 1 a oltenilor.

Craiova a avut mari probleme în deplasarea de la Farul, din etapa #24, însă tehnicianul Filipe Coelho nu are foarte multe reproșuri pentru jucătorii săi și pune eșecul mai mult pe seama eficienței adversarilor.

Farul - U Craiova 4-1 . Filipe Coelho: „Trebuie să acceptăm rezultatul”

„Cred că au fost mai eficienți decât noi, cel puțin în prima repriză. Au reușit apoi să mai marcheze un gol, pentru a reface diferența.

Am avut și noi multe ocazii de a marca. În acest meci nu am fost eficienți precum în celelalte. Alteori am avut ocazii mai puține și am marcat mai multe goluri”, a declarat Coelho, la Digi Sport.

Coelho, laude în loc de critici

Întrebat de ce crede că a fost o diferență atât de mare de scor, Coelho a răspuns:

„Ei au fost eficienți, noi nu am fost eficienți. Au fost mai pragmatici, trebuie să acceptăm rezultatul, felicitări adversarului, iar noi trebuie să continuăm să muncim pentru a obține mai multe puncte. Trebuie să muncim, să analizăm, să facem mai bine”.

Apoi, portughezul a avut și un mesaj pentru elevii săi, pe care i-a lăudat, în ciuda rezultatului slab: „Cred că este important să spun asta: sunt foarte mândru de jucătorii mei, de felul în care concurează, de felul în care joacă, de la început, până la sfârșit, au încercat să joace fotbal”.

Cât despre absența lui Nicușor Bancu, tehnicianul a transmis: „Este accidentat. E în departamentul medical și el, și Baiaram. Vom vedea”.

VIDEO. Golul marcat de Denis Alibec în Farul - U Craiova 4-1

