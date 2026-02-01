FCSB - Csikszereda 1-0. Victoria la limită pentru formația lui Elias Charalambous.

Juri Cisotti a fost marcatorul unicului gol al partidei de pe Arena Națională.

FCSB a început în forță partida de pe Arena Națională, cu multe ocazii irosite de David Miculescu și Darius Olaru.

FCSB - Csikszereda 1-0 . Trei puncte vitale în lupta pentru play-off , pentru campioană

Campioana a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 28, la un henț al lui Palmeș în propriul careu, după un șut al lui Cisotti.

Florin Tănase a ratat însă penalty-ul, după ce Eduard Pap a ghicit colțul, fiind a doua oară când portarul îi apără o lovitură de la 11 metri jucătorului de la FCSB, după cea din Botoșani - FCSB 0-0, în iulie 2021.

Zece minute mai târziu, Cisotti a deschis scorul, după o centrare din lateral a lui Valentin Crețu. Miculescu a sărit peste minge, aceasta a ajuns la italian, care l-a învins pe Pap din 8 metri.

Partea secundă a adus și ea multiple ocazii la poarta ciucanilor, însă FCSB nu a mai găsit drumul spre gol.

FCSB a reușit să obțină toate cele trei puncte, vitale în lupta pentru play-off, la capătul unui meci în care ninsoarea a pus probleme.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti

FCSB - Csikszereda 1-0

A marcat: Cisotti (38)

Cisotti (38) Asistența: 2.624 de spectatori

Final de meci.

Min. 90+5 - Szalay trimite puternic din lovitură liberă, însă Matei Popa intervine foarte bine și respinge în lateral.

Min. 83 - Ies Olaru și Radunovic, intră Alhassan și Pantea.

Min. 80 - Galben pentru Dusinszki.

Min. 60 - Ocazie imensă pentru Thiam! Olaru l-a găsit perfect pe atacant în careu, însă acesta a trimis pe jos, direct pe direcția lui Pap, care respinge cu ambele picoare.

Min. 53 - Galben pentru Gustavinho.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Câte o schimbare în fiecare tabără. Thiam intră în locul lui Bîrligea la FCSB, iar la Csikszereda Eppel e înlocuit de Nagy.

Final de primă repriză.

Min. 42 - Asalt la poarta ciucanilor! Bîrligea a fost blocat în 6 metri de un apărător, mingea a ajuns la Miculescu, care a șutat violent în transversală, iar apoi Cisotti a trimis în blocajul adversarului.

Min. 38 - Gol FCSB! Cisotti deschide scorul după o centrare din lateral a lui Vali Crețu. Miculescu a sărit peste minge, aceasta a ajuns la italian, care l-a învins pe Pap din 8 metri.

Min. 30 - Tănase ratează lovitura de la 11 metri! Pap a ghicit colțul în care a trimis jucătorul de la FCSB.

*În iulie 2021, același Eduard Pap apăra un alt penalty executat de Florin Tănase, într-un Botoșani - FCSB 0-0.

Min. 28 - Penalty pentru FCSB! Vali Crețu a centrat în careu, Cisotti a reluat din prima, iar mingea îl lovește în mână pe Palmeș.

Min. 15 - Din nou șansă pentru FCSB! Olaru a centrat din lovitură liberă, însă Pap intervine incredibil la lovitura de cap a lui Tănase.

Min. 13 - Ocazie mare pentru FCSB! Miculescu scapă singur cu Pap, însă portarul oaspeților iese la timp și blochează șutul atacantului.

Min. 3 - Miculescu trimite un șut în forță de la marginea careului, însă mingea trece mult pe lângă poarta lui Pap.

Peluza Nord FCSB continuă protestele după rezultatele slabe ale echipei.

Min. 1 - A început partida.

După acordul de astăzi cu Oțelul, jucătorul din Capul Verde este deja prezent alături de viitoarea sa echipă, la meciul cu Csikszereda.

Echipele de start:

FCSB: Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa

Târnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Csikszereda: Pap - Paszka, Csuros, Palmes, Bettini - Veres - Anderson Ceara, Gustavinho, Jebari, Bota - Eppel

Pap - Paszka, Csuros, Palmes, Bettini - Veres - Anderson Ceara, Gustavinho, Jebari, Bota - Eppel Rezerve: Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Nagy

Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Nagy Antrenor: Robert Ilyeș

Robert Ilyeș Arbitru : Moldoveanu Cristian, Asistenți : Ilinca Cristian Daniel, Dumitru Ionel Valentin, VAR : Dumitrache Bogdan, AVAR : Slabu Stelian

: Moldoveanu Cristian, : Ilinca Cristian Daniel, Dumitru Ionel Valentin, : Dumitrache Bogdan, : Slabu Stelian Stadion: Arena Naţională

*Tânărul portar Matei Popa (18 ani) debutează la echipa mare a campioanei, iar Ștefan Târnovanu a trecut rezervă.

Pe plan intern, campioana României ocupă locul 11 în clasament, cu 31 de puncte acumulate după 23 de etape.

De cealaltă parte, Csikszereda se poziționează pe locul 14, cu doar 19 puncte.

În prima confruntare din acest sezon dintre cele două formații, FCSB și Csikszereda au remizat la Miercurea-Ciuc, scor 1-1, în etapa 9.

Elias Charalambous: „Trebuie să o luăm pas cu pas și să ne facem treaba”

Înaintea partidei cu Csikszereda de duminică, din etapa 24 din Liga 1, Elias Charalambous a vorbit și despre șansele echipei sale să prindă play-off-ul, la finalul sezonului regulat.

„Cred mereu că atunci când joci un fotbal bun și ai prestații solide, acest lucru îți oferă încredere, mai ales în momentul pe care îl traversăm acum, care nu este cel mai bun.

Ultimul meci (n.r. - cu Fenerbahce, 1-1) a fost bun ca joc, chiar dacă rezultatul putea fi mai bun. Acest lucru ne poate ajuta să continuăm pe acest drum și asta trebuie să demonstrăm mâine.

Am experimentat în acest sezon că nu există meciuri ușoare. În primul meci cu Csikszereda nu am reușit să câștigăm și, dacă nu te lupți și nu dai 110%, este foarte greu. Nu va fi un meci ușor, iar mâine trebuie neapărat să câștigăm. Trebuie să facem totul perfect, știm cât de mult avem nevoie de aceste puncte.

Atât timp cât există șanse matematice, normal că speri, dar trebuie să o luăm pas cu pas și să ne facem treaba. Cu siguranță sperăm, întotdeauna”, a declarat Elias Charalambous, conform fanatik.ro.

Bajko Barna: „Mergem cu încredere la București”

Bajko Barna, antrenorul secund al celor de la Csikszereda, a prefațat partida cu FCSB.

Robert Ilyeș, antrenorul principal al echipei, nu s-a putut prezenta la conferința premergătoare meciului din cauza unor probleme medicale.

„Întâlnim o echipă foarte bună, cu un lot puternic, chiar dacă traversează o perioadă mai dificilă. Cred că va fi un meci extrem de important pentru ambele echipe.

Dacă vorbim despre presiune, probabil că aceasta apasă mai mult pe gazde, pentru că ele trebuie să-și apere terenul. Cu toate acestea, mergem cu încredere la București: ne-am pregătit, am analizat punctele lor forte și slăbiciunile.

Duelurile unu contra unu, forma de moment și capacitatea noastră de a funcționa bine atât individual, cât și colectiv vor face diferența. Dacă muncim pe teren, vom fi răsplătiți cu punct sau puncte. De ce nu?

Știm că până acum nu ne-au priit meciurile din deplasare, am fost ușor de depășit și am primit goluri simple. Lucrăm la acest aspect, vrem să fim mai uniți și mai compacți.

Dacă reușim să încheiem meciurile cu puține goluri primite sau chiar fără gol primit, atunci vom avea șanse reale la puncte”, a declarat Bajko Barna, conform fkcsikszereda.ro.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

