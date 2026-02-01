FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană +21 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană

alt-text George Neagu , Ștefan Neda , Raed Krishan (foto) , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 22:09
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 22:09
  • FCSB - Csikszereda 1-0. Victoria la limită pentru formația lui Elias Charalambous.
  • Juri Cisotti a fost marcatorul unicului gol al partidei de pe Arena Națională.

FCSB a început în forță partida de pe Arena Națională, cu multe ocazii irosite de David Miculescu și Darius Olaru.

Chivu, de neoprit VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are  10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
Citește și
Chivu, de neoprit VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
Citește mai mult
Chivu, de neoprit VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are  10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!

FCSB - Csikszereda 1-0. Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană

Campioana a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 28, la un henț al lui Palmeș în propriul careu, după un șut al lui Cisotti.

Florin Tănase a ratat însă penalty-ul, după ce Eduard Pap a ghicit colțul, fiind a doua oară când portarul îi apără o lovitură de la 11 metri jucătorului de la FCSB, după cea din Botoșani - FCSB 0-0, în iulie 2021.

Zece minute mai târziu, Cisotti a deschis scorul, după o centrare din lateral a lui Valentin Crețu. Miculescu a sărit peste minge, aceasta a ajuns la italian, care l-a învins pe Pap din 8 metri.

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Partea secundă a adus și ea multiple ocazii la poarta ciucanilor, însă FCSB nu a mai găsit drumul spre gol.

FCSB a reușit să obțină toate cele trei puncte, vitale în lupta pentru play-off, la capătul unui meci în care ninsoarea a pus probleme.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti

FCSB - Csikszereda 1-0

  • A marcat: Cisotti (38)
  • Asistența: 2.624 de spectatori

Final de meci.

Min. 90+5 - Szalay trimite puternic din lovitură liberă, însă Matei Popa intervine foarte bine și respinge în lateral.

Min. 83 - Ies Olaru și Radunovic, intră Alhassan și Pantea.

Min. 80 - Galben pentru Dusinszki.

Min. 60 - Ocazie imensă pentru Thiam! Olaru l-a găsit perfect pe atacant în careu, însă acesta a trimis pe jos, direct pe direcția lui Pap, care respinge cu ambele picoare.

Min. 53 - Galben pentru Gustavinho.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Câte o schimbare în fiecare tabără. Thiam intră în locul lui Bîrligea la FCSB, iar la Csikszereda Eppel e înlocuit de Nagy.

Final de primă repriză.

Min. 42 - Asalt la poarta ciucanilor! Bîrligea a fost blocat în 6 metri de un apărător, mingea a ajuns la Miculescu, care a șutat violent în transversală, iar apoi Cisotti a trimis în blocajul adversarului.

Min. 38 - Gol FCSB! Cisotti deschide scorul după o centrare din lateral a lui Vali Crețu. Miculescu a sărit peste minge, aceasta a ajuns la italian, care l-a învins pe Pap din 8 metri.

Min. 30 - Tănase ratează lovitura de la 11 metri! Pap a ghicit colțul în care a trimis jucătorul de la FCSB.

*În iulie 2021, același Eduard Pap apăra un alt penalty executat de Florin Tănase, într-un Botoșani - FCSB 0-0.

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Min. 28 - Penalty pentru FCSB! Vali Crețu a centrat în careu, Cisotti a reluat din prima, iar mingea îl lovește în mână pe Palmeș.

Min. 15 - Din nou șansă pentru FCSB! Olaru a centrat din lovitură liberă, însă Pap intervine incredibil la lovitura de cap a lui Tănase.

Min. 13 - Ocazie mare pentru FCSB! Miculescu scapă singur cu Pap, însă portarul oaspeților iese la timp și blochează șutul atacantului.

Min. 3 - Miculescu trimite un șut în forță de la marginea careului, însă mingea trece mult pe lângă poarta lui Pap.

Peluza Nord FCSB continuă protestele după rezultatele slabe ale echipei.

FCSB - Csikszereda, protestul Peluzei Nord continuă FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg
FCSB - Csikszereda, protestul Peluzei Nord continuă FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (6 imagini)

FCSB - Csikszereda, protestul Peluzei Nord continuă FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg FCSB - Csikszereda, protestul Peluzei Nord continuă FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg FCSB - Csikszereda, protestul Peluzei Nord continuă FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg FCSB - Csikszereda, protestul Peluzei Nord continuă FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg FCSB - Csikszereda, protestul Peluzei Nord continuă FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Min. 1 - A început partida.

19:45 Joao Paulo, prezent la meci

După acordul de astăzi cu Oțelul, jucătorul din Capul Verde este deja prezent alături de viitoarea sa echipă, la meciul cu Csikszereda.

Galerie foto (8 imagini)

Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (6).jpeg Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (7).jpeg Joao Paulo la FCSB - Csikszereda FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Echipele de start:

  • FCSB: Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Csikszereda: Pap - Paszka, Csuros, Palmes, Bettini - Veres - Anderson Ceara, Gustavinho, Jebari, Bota - Eppel
  • Rezerve: Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Nagy
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Arbitru: Moldoveanu Cristian, Asistenți: Ilinca Cristian Daniel, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Dumitrache Bogdan, AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: Arena Naţională

*Tânărul portar Matei Popa (18 ani) debutează la echipa mare a campioanei, iar Ștefan Târnovanu a trecut rezervă.

Pe plan intern, campioana României ocupă locul 11 în clasament, cu 31 de puncte acumulate după 23 de etape.

De cealaltă parte, Csikszereda se poziționează pe locul 14, cu doar 19 puncte.

În prima confruntare din acest sezon dintre cele două formații, FCSB și Csikszereda au remizat la Miercurea-Ciuc, scor 1-1, în etapa 9.

Elias Charalambous: „Trebuie să o luăm pas cu pas și să ne facem treaba”

Înaintea partidei cu Csikszereda de duminică, din etapa 24 din Liga 1, Elias Charalambous a vorbit și despre șansele echipei sale să prindă play-off-ul, la finalul sezonului regulat.

„Cred mereu că atunci când joci un fotbal bun și ai prestații solide, acest lucru îți oferă încredere, mai ales în momentul pe care îl traversăm acum, care nu este cel mai bun.

Ultimul meci (n.r. - cu Fenerbahce, 1-1) a fost bun ca joc, chiar dacă rezultatul putea fi mai bun. Acest lucru ne poate ajuta să continuăm pe acest drum și asta trebuie să demonstrăm mâine.

Am experimentat în acest sezon că nu există meciuri ușoare. În primul meci cu Csikszereda nu am reușit să câștigăm și, dacă nu te lupți și nu dai 110%, este foarte greu. Nu va fi un meci ușor, iar mâine trebuie neapărat să câștigăm. Trebuie să facem totul perfect, știm cât de mult avem nevoie de aceste puncte.

Atât timp cât există șanse matematice, normal că speri, dar trebuie să o luăm pas cu pas și să ne facem treaba. Cu siguranță sperăm, întotdeauna”, a declarat Elias Charalambous, conform fanatik.ro.

Bajko Barna: „Mergem cu încredere la București”

Bajko Barna, antrenorul secund al celor de la Csikszereda, a prefațat partida cu FCSB.

Robert Ilyeș, antrenorul principal al echipei, nu s-a putut prezenta la conferința premergătoare meciului din cauza unor probleme medicale.

„Întâlnim o echipă foarte bună, cu un lot puternic, chiar dacă traversează o perioadă mai dificilă. Cred că va fi un meci extrem de important pentru ambele echipe.

Dacă vorbim despre presiune, probabil că aceasta apasă mai mult pe gazde, pentru că ele trebuie să-și apere terenul. Cu toate acestea, mergem cu încredere la București: ne-am pregătit, am analizat punctele lor forte și slăbiciunile.

Duelurile unu contra unu, forma de moment și capacitatea noastră de a funcționa bine atât individual, cât și colectiv vor face diferența. Dacă muncim pe teren, vom fi răsplătiți cu punct sau puncte. De ce nu?

Știm că până acum nu ne-au priit meciurile din deplasare, am fost ușor de depășit și am primit goluri simple. Lucrăm la acest aspect, vrem să fim mai uniți și mai compacți.

Dacă reușim să încheiem meciurile cu puține goluri primite sau chiar fără gol primit, atunci vom avea șanse reale la puncte”, a declarat Bajko Barna, conform fkcsikszereda.ro.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

Citește și

„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic”
Tenis
15:56
„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic”
Citește mai mult
„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic”
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
liga 1 Robert Ilyes fcsb csikszereda elias charalambous
Știrile zilei din sport
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Superliga
01.02
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Citește mai mult
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Superliga
01.02
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Citește mai mult
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Superliga
01.02
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Citește mai mult
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Liga 3
01.02
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Citește mai mult
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
23:33
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
22:22
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
23:17
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
 „Era cam gata fără victorie”  VIDEO.  Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Superliga
01.02
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Citește mai mult
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Stranieri
01.02
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Citește mai mult
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Stranieri
01.02
Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
Citește mai mult
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Campionate
01.02
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Citește mai mult
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 100 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 22 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share