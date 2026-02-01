Mihai Toma (18 ani), tânărul fotbalist al celor de la FCSB, este eligibil pentru regula U21, motiv pentru care a început mai multe meciuri ca titular în acest sezon din Liga 1.

Toma a vorbit despre presiunea de a juca pentru FCSB, dar și despre vulnerabilitățile jucătorilor tineri, care nu duc o viață echilibrată din punct de vedere sportiv.

Mihai Toma, despre presiunea de la FCSB: „Poți să pici în cap”

„Este plăcut, dar este și o presiune foarte mare să joci la Steaua (n.r. FCSB) la 18 ani.

Trebuie să fi echilibrat pentru că poți să pici în cap la vârsta asta.După două-trei luni nu mai știe nimeni nimic de tine”, a declarat Mihai Toma într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Întrebat cum gestionează această situație, jucătorul celor de la FCSB a replicat:

„Mereu am fost un timp mai modest și mereu am fost echilibrat în viață. Părinții și cei din staff mă ajută mereu”.

20 de meciuri a jucat Mihai Toma în această stagiune pentru FCSB. A marcat un singur gol

De meserie extremă stângă, fotbalistul originar din Târgoviște a fost folosit deseori pe postul de fundaș lateral în acest sezon.

