Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit care a fost momentul care a dus la ruptura dintre el și Florin Tănase (31 de ani), căpitanul FCSB.

Acesta a anunțat că atacantul ar fi semnat deja cu Omonia Nicosia.

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Florin Tănase nu mai este jucătorul lui FCSB. Gigi Becali a anunțat că mijlocașul a semnat deja cu Omonia Nicosia, după scandalul izbucnit în ultimele zile la formația roș-albastră.

Florin Tănase a semnat cu Omonia

„Tănase are clauză, pleacă atunci când vrea el. Are ofertă din Cipru și pleacă în Cipru. E treaba voastră dacă aveți alte informații. Eu știu că a semnat acum o oră. Nu mă interesează, a plecat.

Avea clauză să plece când vrea, asta e. A plecat omul, de ce să mai vorbim despre ce a făcut? Mă interesează?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Becali a dezvăluit când s-a rupt relația cu Tănase

Finanțatorul FCSB a vorbit și despre momentul în care l-a scos de la inimă pe căpitanul echipei.

„Relația cu Tănase s-a terminat când a spus treaba aceea. Nu ai voie să spui așa ceva. Mă întrebi ce relație am cu Costică și dau un răspuns prin care stric normalul? Nu este în regulă. Atunci mi-am dat seama că s-a stricat

Dacă era de glumă, de caterincă, cu un coleg, era altceva, dar nici aia nu e în regulă. Minte bolnavă e și aia. Mă întrebi ce relație am cu Costel, mă întrebi la mizerii? El știe ce a vrut să zică. Ce scuze să mai ceară? L-am prăpădit eu atunci. La o prostie ca asta îți mai ceri scuze? Sunt tâmpenii în viață la care nu mai există scuze”, a încheiat Becali.

Declarațiile care l-au enervat pe Becali

La începutul lunii, Tănase a răspuns ironic în momentul în care a fost întrebat despre un conflict cu tehnicianul Marius Baciu după eliminarea din Conference League:

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție”.

Reacția l-a enervat pe Gigi Becali, care l-a și jignit pe căpitanul echipei sale când a aflat de gest.

„De unde să fie conflict între Tănase și Baciu la mine la echipă? Nu există la mine așa ceva. La mine stăpânul e Becali, atât. Toată lumea execută ordine! Cum să-și permită Tănase să certe antrenorul. Nu are voie așa ceva.

Aaa, că a făcut el niște glume proaste și chiar e glumă proastă. Numai un om nebun vorbește despre ce relație are cu Vasile. E clar că un om normal se gândește la relație de iubire, de prietenie între oameni. Nu la alte chestiuni cu tentă sexuală.

Glumele astea nu se fac. Ca să faci gluma aia trebuie să ai un declic la minte. Nici dacă mă împușc nu fac astfel de glume. Este glumă de om care nu e întreg. Cum adică are nevastă? Nu se fac astfel de glume, cu tentă sexuală”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”

Întrebat dacă a vorbit despre moment cu Tănase, Becali a spus că nu își dorește și că așteaptă să primească replica pe teren.

„N-am vorbit. Ce să vorbesc? Să-i zic că are ceva la cap? Dacă vorbesc, o să-i zic: «Băi, ai ceva la cap». Cum să zici tu, ca bărbat, când ești întrebat de relația cu alt bărbat, că ai soție? Eu am alte principii despre viață.

Când cineva te întreabă un lucru normal și tu te gândești la tente sexuale, înseamnă că ai ceva la cap. Cum să nu fie cu tentă sexuală? Păi, ce legătură avea nevasta lui?”, a tunat Becali.

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