„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off” +20 foto
Victor Angelescu
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 19:41
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 19:41

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului, astfel că golul nu a fost validat, lucru care l-a lăsat mască pe președintele Rapidului.

Victor Angelescu: „Toată lumea știe ce culori poartă Radu Petrescu”

„Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu la meciul de aseară. Este singurul arbitru împotriva căruia FC Rapid a făcut cerere oficială să nu ne mai arbitreze vreodată, asta în urma nenumăratelor erori făcute împotriva echipei noastre.

Toată lumea fotbalului știe ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu, iar aseară a arătat clar că există o probabilitate foarte mare ca acestea să nu fi fost întâmplătoare. Numai în pielea celor de la FC Argeș să nu fii, după meciul cu UTA și cel de aseară”, a declarat Angelescu, potrivit fanatik.ro.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

„O vor pe FCSB în play-off!”

În continuare, oficialul de la Rapid a susținut că eroarea lui Radu Petrescu ar fi făcută în favoarea celor de la FCSB, care riscă să rateze play-off-ul.

„Ce s-a întâmplat aseară arată foarte clar că în acest play-off nu se va intra pe merit sportiv și că contează mult mai mult rating-ul TV. E clar că toată lumea care are o anumită influență vrea FCSB în play-off, dar, într-o lume normală, meritul sportiv trebuie să primeze.

Să ajungi tu, ca arbitru FIFA, să inventezi lucruri și să scoți mingea din poartă este mult mai grav decât o eroare la un penalty. Acest lucru arată intenție clară de a defavoriza o echipă.

Sunt foarte curios să văd maniera de arbitraj de la următoarele meciuri, mai ales de la Craiova – FCSB, dar și la partidele unde sunt implicate echipele aflate în lupta pentru play-off sau pentru primele locuri în clasament, pentru că ce s-a întâmplat aseară ne arată clar că poate exista intenție de a greși”, a mai spus Victor Angelescu.

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2743
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8Oțelul2740
9FCSB2640
10UTA Arad2638
11Farul2634
12Petrolul2728
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2711

rapid bucuresti petrolul ploiesti arbitru fc arges Radu Petrescu victor angelescu
00:41
