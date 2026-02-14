„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”

Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a avut o reacție dură la adresa „centralului” Radu Petrescu, după eroarea imensă din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului, astfel că golul nu a fost validat, lucru care l-a lăsat mască pe președintele Rapidului.

Victor Angelescu: „Toată lumea știe ce culori poartă Radu Petrescu”

„Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu la meciul de aseară. Este singurul arbitru împotriva căruia FC Rapid a făcut cerere oficială să nu ne mai arbitreze vreodată, asta în urma nenumăratelor erori făcute împotriva echipei noastre.

Toată lumea fotbalului știe ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu, iar aseară a arătat clar că există o probabilitate foarte mare ca acestea să nu fi fost întâmplătoare. Numai în pielea celor de la FC Argeș să nu fii, după meciul cu UTA și cel de aseară”, a declarat Angelescu, potrivit fanatik.ro.

„O vor pe FCSB în play-off !”

În continuare, oficialul de la Rapid a susținut că eroarea lui Radu Petrescu ar fi făcută în favoarea celor de la FCSB, care riscă să rateze play-off-ul.

„Ce s-a întâmplat aseară arată foarte clar că în acest play-off nu se va intra pe merit sportiv și că contează mult mai mult rating-ul TV. E clar că toată lumea care are o anumită influență vrea FCSB în play-off, dar, într-o lume normală, meritul sportiv trebuie să primeze.

Să ajungi tu, ca arbitru FIFA, să inventezi lucruri și să scoți mingea din poartă este mult mai grav decât o eroare la un penalty. Acest lucru arată intenție clară de a defavoriza o echipă.

Sunt foarte curios să văd maniera de arbitraj de la următoarele meciuri, mai ales de la Craiova – FCSB, dar și la partidele unde sunt implicate echipele aflate în lupta pentru play-off sau pentru primele locuri în clasament, pentru că ce s-a întâmplat aseară ne arată clar că poate exista intenție de a greși”, a mai spus Victor Angelescu.

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 27 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 Oțelul 27 40 9 FCSB 26 40 10 UTA Arad 26 38 11 Farul 26 34 12 Petrolul 27 28 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 27 11

