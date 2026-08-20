- Impresarul Victor Becali (64 de ani) l-a criticat dur pe Florin Tănase (31 de ani), jucătorul celor de la FCSB, după declarațiile făcute la finalul meciului cu Farul (2-2), în etapa #3 din Liga 1.
Atunci, căpitanul roș-albaștrilor a fost întrebat despre relația sa cu antrenorul Marius Baciu și a oferit un răspuns ironic: „Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție”
Victor Becali, discurs dur la adresa lui Florin Tănase: „Obraznic!”
Victor Becali l-a taxat pe Tănase pentru declarațiile făcute și a avut un discurs vehement la adresa „decarului” de la FCSB:
„Cum să spui ceva? Câștigă foarte bine, sunt foarte lăudați, a mai prins un contract prin străinătate. A trecut cam neobservată această declarație în presa noastră. E o declarație de o obrăznicie crasă. Cum să spui tu că ce relație ai cu antrenorul? O relație profesională, corect!
«Am soție...» Adică îl mai scoate și homosexual pe om sau ce? Nu este decât obrăznicie. I s-a dat foarte mult nas și atunci când ți se dă nas, devii obraznic.
Probabil că nici FCSB-ul nu întâmplător trece prin criza asta. Într-o echipă, atmosfera e foarte importantă. Dacă le-o vorbi și colegilor așa, probabil că de asta e și atmosfera care este”, a declarat Victor Becali, citat de digisport.ro.
La meciul cu Farul, Florin Tănase a fost rezervă, dar a fost trimis în teren în minutul 29, când l-a înlocuit pe Mihai Toma.
În această stagiune, mijlocașul ofensiv a evoluat în șapte meciuri pentru FCSB, în toate competițiile. A reușit să marcheze un singur gol, la victoria din prima etapă cu FC Argeș, scor 2-0.