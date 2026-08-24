„Dacă nu mai vrei, lasă-te!” Becali, atac la adresa veteranilor de la FCSB, în frunte cu Tănase: „Sunt ghiftuiți, fără chef de fotbal”

Gigi Becali (67 de ani) a lansat noi critici dure la adresa lui Florin Tănase (31 de ani), jucător de bază al echipei, despre care, în trecut, spunea că îl consideră prieten.

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Patronul de la FCSB a transmis, duminică seara, că a vrut să-l schimbe pe Tănase încă din prima repriză a duelului cu CFR Cluj, 0-1, pe fondul jocului foarte slab, iar acum a continuat seria acuzațiilor.

Gigi Becali: „Sunt unii deja ghiftuiți. Tănase e plictisit”

Finanțatorul roș-albaștrilor e de părere că jucătorii veterani ai echipei, precum Tănase sau Radunovic, nu mai au același interes pentru joc, mai ales după ce au câștigat foarte mulți bani.

„Sunt unii fotbaliști care parcă s-au plictisit de fotbal, nu le mai place sportul. Ei cred că au dat acum niște bani și ce să mă mai chinui de acum înainte. Nu vor să mai dea totul fotbalului.

Lui Hagi puteai să-i dai 50 de miliarde de euro și el juca fotbal. Nu-l interesau banii, voia fotbal. Sunt unii deja ghiftuiți, fără chef de fotbal. Dacă iei jucătorii noi, Arad, Joao Paulo, Batubinsika, o să vezi că au jucat fotbal, se vede. Duarte la fel, nu ai ce reproșa.

Dar alții cred că fotbalul este așa, să ne distrăm. La jucătorii mai vechi mă refer, Tănase, Radunovic. N-ai ce să le faci, pentru că așa e firea lor, asta e atitudinea lor, așa e viața lor. Nu poți să schimbi tu viața omului.

Eu nu-s prieten cu Tănase. Am avut o relație mai specială cu el. Am câștigat bani și cu el, am făcut performanțe, l-am și vândut. Dar altfel ce prietenie să am? Să am prietenie cu jucătorii? Doamne ferește.

În fața lui Tănase mă aplecam până acum, dar gata, la revedere, nu mai vrea să joace fotbal. Păi, dacă nu mai vrei, lasă-te! Perianu a câștigat toate duelurile, îți dai seama? Incredibil.

Tănase e plictisit, nu-i mai arde. E posibil, că e băiat deștept cu bun simț, să mă audă pe mine și din cauza rușinii și a respectului și a ambiției să revină, să-și dea viața. El calitate are mare, e fotbalist, dar trebuie să vrea”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

329 de meciuri a bifat Florin Tănase pentru FCSB, reușind 106 goluri și 56 de pase decisive

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