Transferul internaționalului român Andrei Rațiu (28 de ani) la Fulham este tot mai aproape. Detalii despre această mutare, mai jos în articol.

la Fulham este tot mai aproape. Detalii despre această mutare, mai jos în articol. Un alt club din Premier League și-ar fi arătat interesul pentru fundașul dreapta de la Rayo Vallecano.

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Liverpool și-ar fi dorit să-l transfere pe Rațiu vara aceasta, dar mutarea nu s-a concretizat, iar acum românul este aproape să semneze cu Fulham.

Detalii despre transferul lui Andrei Rațiu la Fulham. Nottingham Forest a intrat pe fir

Matteo Moretto, specialistul publicației spaniole Marca în materie de transferuri, a anunțat că Andrei Rațiu și Fulham au ajuns la un acord, iar mutarea s-ar putea realiza foarte curând.

Formația din Premier League ar dori să-l aducă pe fundașul român sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opțiunea de cumpărare definitivă.

În cazul în care nu ajunge la un numitor comun cu Rayo Vallecano, Fulham ar fi dispusă să plătească clauza de reziliere a fotbalistului, în valoare de 25 de milioane de euro.

18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Marca a dezvăluit că și Nottingham Forest s-a interesat de serviciile lui Andrei Rațiu, dar românul este aproape să ajungă sub comanda lui Alvaro Arbeloa la Fulham. O decizie privind viitorul fundașului se va lua zilele următoare.

Dacă mutarea la Fulham se va concretiza, atunci Rațiu va concura pentru un post de titular în flancul drept al apărării cu Kenny Tete (30 de ani), cotat la 8 milioane de euro, și Timothy Castagne (30 de ani), cotat la aceeași sumă.

În sezonul trecut, Andrei Rațiu a jucat 50 de meciuri pentru Rayo Vallecano în toate competițiile, fiind un jucător de bază al echipei. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive.

A ajuns cu echipa până în finala Conference League, pe care Rayo a pierdut-o cu 0-1 în fața celor de la Crystal Palace.

38 de selecții a adunat Andrei Rațiu pentru naționala României. A marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive

În vara anului trecut, numele lui Rațiu a fost asociat cu un potențial transfer la Barcelona, dar românul a fost păstrat în cele din urmă de clubul din Vallecas.

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