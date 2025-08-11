FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul secund al celor de la Unirea Slobozia, a vorbit despre victoria echipei sale împotriva campioanei.

Unirea Slobozia s-a impus în Ghencea grație golului marcat de Raul Rotund, fotbalist împrumutat de la Dinamo.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Jean Vlădoiu, la finalul partidei: „Am știut să suferim”

Tehnicianul a lăudat evoluția jucătorilor și a vorbit despre ce urmează pentru echipa ialomițeană. De asemenea, acesta a vorbit și despre problemele celor de la FCSB.

„Am știut să suferim, jucătorii și-au dat viața pentru cele 3 puncte. Îi felicităm, dar de mâine ne pregătim pentru meciul viitor. Degeaba am câștigat acum, dacă nu o batem și pe Metaloglobus.

Dumnezeu le așază. Am spus-o de când am venit la Slobozia alături de Andrei Prepeliță, la ce lot avem, la ce jucători avem și la unitatea grupului, noi putem să ne batem [cu oricine].

La FCSB s-a văzut oboseala. Dacă nu le dai mingea, lasă spații enorme în apărare, de care orice echipă poate profita dacă știe să joace.

Mă așteptam ca la un moment dat să încurcăm și echipele care au dominat fotbalul românesc. Am jucat foarte bine și la CFR. Jos pălăria pentru băieți, dar de mâine ne pregătim de următorul meci”, a declarat Jean Vlădoiu, la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-1

