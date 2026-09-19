Craiova, gest provocator Ce au făcut oltenii înaintea derby-ului cu FCSB + reacția lui Mihai Stoica +3 foto
Trofeele expuse de Craiova
Superliga

Craiova, gest provocator Ce au făcut oltenii înaintea derby-ului cu FCSB + reacția lui Mihai Stoica

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 19:22
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 19:49
  • U CRAIOVA - FCSB. Oltenii au expus trofeul SuperLigii, câștigat anul trecut, și cel al Supercupei României la ieșirea pe teren.
  • Derby-ul de pe „Oblemenco” este programat de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Stagiunea precedentă a fost una de vis pentru U Craiova. Formația antrenată de Filipe Coelho a cucerit eventul pentru prima dată după 35 de ani. Ulterior, oltenii au câștigat și Supercupa României.

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Craiova, gest provocator. Oltenii au expus trofeul SuperLigii și cel al Cupei României la intrarea pe gazon

Înaintea derby-ului cu FCSB, oltenii au ales să expună trofeul SuperLigii și cel al Supercupei României chiar la intrarea pe gazon.

Când președintele lui FCSB, MM Stoica, a trecut pe lângă trofee a spus: „Eu am în birou două din fiecare”, informează digisport.ro.

Nu este prima dată când U Craiova apelează la acest gest. Un scenariu similar a avut loc în sezonul trecut, la partida cu U Cluj care a decis titlul.

Cele două echipe se întâlneau atunci la doar câteva zile după finala Cupei României, câștigată de formația din Bănie. Pentru a-și provoca rivala, Craiova a expus trofeul la intrarea pe teren.

U Craiova a expus trofeul Cupei Romaniei la iesirea pe gazon inaintea meciului cu U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
U Craiova a expus trofeul Cupei Romaniei la iesirea pe gazon inaintea meciului cu U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (3 imagini)

U Craiova a expus trofeul Cupei Romaniei la iesirea pe gazon inaintea meciului cu U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg U Craiova a expus trofeul Cupei Romaniei la iesirea pe gazon inaintea meciului cu U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg U Craiova a expus trofeul Cupei Romaniei la iesirea pe gazon inaintea meciului cu U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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Înaintea duelului cu FCSB, campioana României ocupă locul 3, cu 17 puncte, în timp ce roș-albaștrii sunt doar pe 7, cu 12 puncte.

U Craiova - FCSB, echipele de start

  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Etim
  • Rezerve: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Cisotti, Drăguș, Korenica - Garita
  • Rezerve: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa
  • Antrenor: Marius Baciu
  • Stadion: „Ion Oblemenco”
  • Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Avram Valentin-Gabriel, Cerei Alexandru, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu

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