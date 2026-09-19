U CRAIOVA - FCSB. Oltenii au expus trofeul SuperLigii, câștigat anul trecut, și cel al Supercupei României la ieșirea pe teren.

Derby-ul de pe „Oblemenco” este programat de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Stagiunea precedentă a fost una de vis pentru U Craiova. Formația antrenată de Filipe Coelho a cucerit eventul pentru prima dată după 35 de ani. Ulterior, oltenii au câștigat și Supercupa României.

Craiova, gest provocator. Oltenii au expus trofeul SuperLigii și cel al Cupei României la intrarea pe gazon

Înaintea derby-ului cu FCSB, oltenii au ales să expună trofeul SuperLigii și cel al Supercupei României chiar la intrarea pe gazon.

Când președintele lui FCSB, MM Stoica, a trecut pe lângă trofee a spus: „Eu am în birou două din fiecare”, informează digisport.ro.

Nu este prima dată când U Craiova apelează la acest gest. Un scenariu similar a avut loc în sezonul trecut, la partida cu U Cluj care a decis titlul.

Cele două echipe se întâlneau atunci la doar câteva zile după finala Cupei României, câștigată de formația din Bănie. Pentru a-și provoca rivala, Craiova a expus trofeul la intrarea pe teren.

Înaintea duelului cu FCSB, campioana României ocupă locul 3, cu 17 puncte, în timp ce roș-albaștrii sunt doar pe 7, cu 12 puncte.

U Craiova - FCSB, echipele de start

U Craiova : Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Etim

: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Etim Rezerve : Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba

: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho FCSB : Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Cisotti, Drăguș, Korenica - Garita

: Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Cisotti, Drăguș, Korenica - Garita Rezerve : M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa

: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa Antrenor : Marius Baciu

: Marius Baciu Stadion : „Ion Oblemenco”

: „Ion Oblemenco” Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Avram Valentin-Gabriel, Cerei Alexandru, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu

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