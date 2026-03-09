Clipe grele pentru Florinel Coman  Familia jucătorului de la Al-Gharafa nu poate pleca din Qatar, din cauza războiului: „Ne străduim să evadăm”
Foto: IMAGO
Clipe grele pentru Florinel Coman Familia jucătorului de la Al-Gharafa nu poate pleca din Qatar, din cauza războiului: „Ne străduim să evadăm"

George Neagu
Publicat: 09.03.2026, ora 19:12
Actualizat: 09.03.2026, ora 19:45
  • Momente grele pentru familia lui Florinel Coman (27 de ani). Soția, fiica și soacra fotbalistului sunt blocate în Qatar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
  • Soacra jucătorului de la Al-Gharafa a dat detalii despre situație.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, SUA și Israel au lansat un atac coordonat asupra Iranului, iar liderii de la Teheran au ripostat și au atacat mai multe țări din împrejurimi.

Soția, fiica și soacra lui Florinel Coman, blocate în Qatar: „Ne străduim să evadăm”

Într-o postare pe rețelele de socializare, soacra lui Florinel Coman a povestit că nu poate pleca din Qatar din cauza războiului din Orientul Mijlociu și se gândește la o soluție pentru a putea părăsi țara.

Fotbalistul a revenit deja în România, iar restul familiei avea programat un zbor pentru pentru miercurea aceasta, care a fost însă anulat.

„Dragi prieteni, vrem să vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne purtați grija și ne sunteți alături în aceste momente. Situația noastră în Doha, Qatar, este imprevizibilă: zborul de repatriere programat pentru 11 martie a fost anulat.

Alertele apar constant. Noaptea trecută, la ora 3 dimineața, s-au auzit iar explozii și zgomote puternice în apropiere. Greu de dus…foarte greu de gestionat stresul. Simțim ca suntem prinși într-un spațiu periculos din care ne străduim sa evadăm.

Ne gândim și la posibilitatea de a pleca prin deșert până la Riyadh (n.r. - capitala Arabiei Saudite), însă, având un copil mic cu noi și ținând cont că acel drum este prin deșert și se parcurge în 12-13 ore, încă căutăm soluții.

Deși încercăm să rămânem calmi la exterior, stresul și tensiunea au crescut tot mai mult pe interior, iar incertitudinea zilnică ne-a obosit. Din acest motiv, ne este greu sa răspundem fiecăruia în parte.

Sunt foarte multe mesaje care ne emoționează și ne hrănesc sufletul. Vă simțim grija și rugăciunile și suntem profund recunoscători pentru fiecare gând bun și sprijin pe care ni-l oferiți”, a scris soacra lui Florinel Coman pe Facebook.

  • Se estimează că peste 1.100 de civili iranieni au fost uciși în urma conflictului cu SUA și Israel, potrivit Human Rights Activists News Agency (HRNA), potrivit bbc.com.
20 de meciuri
a jucat Florinel Coman pentru Al-Gharafa în acest sezon. A marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă

Florinel Coman, prezent la FCSB - U Cluj 1-3

FCSB și U Cluj s-au întâlnit sâmbătă, în cadrul etapei 30 din Liga 1. Oaspeții s-au impus cu scorul de 3-1.

În ciuda situației tensionate din Golf, Florinel Coman, fostul jucător de la FCSB, a fost prezent pe Arena Națională.

Coman a profitat de o zi liberă și de faptul că se afla deja în România, pentru a veni la meciul fostei sale echipe.

Extrema nu s-a ferit de camere și a fost văzută în loja campioanei purtând o geacă groasă cu însemnele FCSB.

Florinel Coman, prezent la FCSB - U Cluj 1-3. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Florinel Coman, prezent la FCSB - U Cluj 1-3. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Florinel Coman, prezent la FCSB - U Cluj 1-3. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

