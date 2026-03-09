„Să mă bucur pentru Becali?!”   Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu +16 foto
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a reacționat după ce Mirel Rădoi (44 de ani) a fost numit antrenorul celor de la FCSB.
  • De asemenea, șeful FRF a vorbit și despre încrederea în selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani), înaintea barajului cu Turcia.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Gigi Becali a anunțat, duminică, că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al celor de la FCSB, după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia.

Luni, finanțatorul campioanei și fostul tehnician al Universității Craiova s-au întâlnit pentru a discuta ultimele detalii ale înțelegerii.

VIDEO. Răzvan Burleanu, despre numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Mă bucur”

După ce Mirel Rădoi a confirmat înțelegerea cu FCSB, care va fi până la finalul sezonului, Răzvan Burleanu a reacționat:

„Mă bucur foarte mult pentru această decizie, dar nu știu dacă să mă bucur pentru decizia domnului Becali sau pentru decizia lui Mirel Rădoi.

Rădoi e un antrenor care a demonstrat, care va putea să livreze rezultate și, în același timp, un antrenor care a demonstrat de-a lungul timpului că are capacitatea de a gestiona momentele dificile.

Acum, bineînțeles, e un context puțin mai larg la FCSB, dar atât timp cât Mirel Rădoi este în această poveste, sunt sigur că vom vedea deja rezultatele prezenței sale la acest club”, a spus președintele FRF.

Mirel Rădoi revine la FCSB. A luat decizia corectă?

Da %
Nu %

Răzvan Burleanu, despre Mircea Lucescu: „Suntem foarte încrezători”

Răzvan Burleanu a vorbit și despre starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu, cu două săptămâni înainte de barajul decisiv cu Turcia, pentru calificarea la Campionatul Mondial.

„Domnul Mircea Lucescu se simte foarte bine, astfel încât suntem foarte încrezători că în toată această perioadă de timp a avut toată energia necesară pentru a pregăti acest prim meci, pentru a putea să ne îndeplinim acest vis, acest obiectiv de a reveni la un Campionat Mondial după 28 de ani și pur și simplu vorbim de două finale extrem de importante”.

Președintele FRF și-a exprimat și încrederea în selecționerul României, susținând că nu au existat discuții privind înlocuirea acestuia.

„Niciodată Federația Română de Fotbal nu a inițiat discuții cu un alt selecționer în ceea ce privește înlocuirea unui antrenor.

Prin urmare, avem toată încrederea în domnul Lucescu, în abilitățile sale, în capacitatea sa de a gestiona acest moment de altfel foarte provocator pentru noi ca țară, fiindcă ne despart 28 de ani de la ultima prezență la Mondial.

Suntem foarte încrezători că, alături de domnul Lucescu, putem să ne îndeplinim acest obiectiv și că jucătorii noștri vor reuși să îi facă din nou mândri pe românii de țara lor, așa cum au făcut-o în ultimii ani”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Domnul Hagi știu că îl apreciază foarte mult pe domnul Lucescu, îl consideră un adevărat mentor al carierei lui și, pe de altă parte, domnul Lucescu îl apreciază enorm pe domnul Hagi Răzvan Burleanu, președinte FRF

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

FOTO Conferință de presă azi la FRF pentru prezentarea noului sponsor

FRF, prezentarea noului sponsor. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro
FRF, prezentarea noului sponsor. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro

Galerie foto (16 imagini)

FRF, prezentarea noului sponsor. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FRF, prezentarea noului sponsor. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FRF, prezentarea noului sponsor. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FRF, prezentarea noului sponsor. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FRF, prezentarea noului sponsor. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro
+16 Foto
labels.photo-gallery

