 Reghecampf, pe urmele lui Contra? Al-Hilal Omdurman nu se poate ține de promisiunile făcute românului: „Ar putea pleca înainte de a-și începe mandatul”
Laurențiu Reghecampf (FOTO: Imago)
Reghecampf, pe urmele lui Contra? Al-Hilal Omdurman nu se poate ține de promisiunile făcute românului: „Ar putea pleca înainte de a-și începe mandatul”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 18:30
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 19:02
  • Laurențiu Reghecampf (49 de ani) ar putea pleca de la Al-Hilal Omdurman înainte de a disputa vreun meci în funcția de antrenor.
  • Conducerea clubului din Sudan i-a făcut tehnicianului român promisiuni de care nu se poate ține, susține presa locală.

O nouă despărțire surprinzătoare ar putea avea loc în această vară. Cosmin Contra a stat doar 20 de zile la Al-Kholood (Arabia Saudită), iar aventura lui Reghecampf în Sudan s-ar putea sfârși într-un mod asemănător.

Laurențiu Reghecampf ar putea pleca de la Al-Hilal Omdurman

Sudan se află în război civil încă din anul 2023, iar orașul Omdurman este afectat de desfășurarea conflictului.

Pentru a-l convinge să semneze, conducătorii clubului au inclus în contractul lui Reghecampf și clauze pe care nu le pot respecta, susține jurnalistul sudanez Hassan Farouk.

„În contractul lui Reghecampf sunt anumite clauze care nu pot fi respectate. Dar conducerea lui Al-Hilal Omdurman i-a promis românului că aceste clauze vor fi respectate cu ajutorul federației.

Printre ele e propunerea antrenorului român ca Al-Hilal Omdurman să evolueze în campionatul din Algeria.

Directorul clubului Al-Hilal Omdurman a spus că, prin această propunere, Reghecampf vrea să pregătească echipa după cantonamentul extern, care va fi în Rwanda sau în Tanzania”, notează Hassan Farouk, potrivit sport.ro.

Reghecampf a dat mâna liberă conducerii să aducă jucătorii pe care îi vor ei. Având în vedere că are un contract pe un an, el nu poate avea un cuvânt de spus în privința transferurilor. Hassan Farouk, jurnalist sudanez

În plus, Reghecampf ar putea rămâne fără mai mulți fotbaliști importanți, aceștia dorind să părăsească țara afectată de războiul civil.

„Cei mai mulți jucători străini refuză să mai joace în Sudan și unii dintre ei așteaptă acum rezilierea contractelor. Acești străini invocă problemele de securitate care există, la ora actuală, în Sudan.

La Al-Hilal, jucătorii care vor să plece sunt Khadem Diaw și Cleo Bale. Dar sunt și alții care pot apărea pe lista plecărilor.

În aceste condiții, Reghecampf poate părăsi Al-Hilal, înainte de a-și începe mandatul. Mai ales dacă propunerea sa, de a pregăti echipa într-un campionat străin, nu va putea fi pusă în practică”, a mai scris jurnalistul sudanez.

31
de titluri de campioană are Al-Hilal Omdurman în palmares, fiind formația cu cele mai multe trofee din Sudan

