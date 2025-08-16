Adolescentă atacată pentru cum arată Fotbalista de doar 16 ani a fost apărată de mai multe personalități, după ce a fost luată la țintă online

- Mai mulți fotbaliști și alte personalități au reacționat după ce fotbalista Skye Stout, 16 ani, a fost victima unui val de ură pe internet.
Reacțiile negative împotriva tinerei sportive au pornit de la postarea echipei feminine a celor de la Kilmarnock.
Personalități importante i-au luat apărarea tinerei sportive Skye Stout
După ce Kilmarnock a anunțat că Skye a semnat primul său contract profesionist, un val de comentarii răutăcioase s-a pornit la adresa felului în care arată aceasta.
Motivul este acneea severă de care suferă Skye. Odată cu publicarea postării, mii de comentarii negative s-au strâns la adresa adolescentei.
Mai multe cluburi de fotbal și personalități i-au luat apărarea ulterior. La doar câteva ore de la publicarea postării, cei de la Kilmarnock au decis să o șteargă.
Organizația Team Grassroots a fost prima care a luat atitudine în acest sens. Aceștia au postat pe X un mesaj încurajator: „Ieri, pagina oficială a echipei feminine a clubului scoțian Kilmarnock a anunțat că a semnat un contract cu mijlocașa de 16 ani Skye Stout.
O jucătoare de fotbal care semnează primul contract profesionist ar fi trebuit să fie un moment de prețuit pentru ea, însă Skye a fost nevoită să îndure ridiculizări din partea fanilor ignoranți și lipsiți de respect, care au început să o umilească din cauza acneei”, au scris aceștia, conform dailymail.co.uk.
De asemenea, Jamie Carragher a reacționat pe acest subiect, lăsând un comentariu de încurajare pe social media: „Mult noroc, Skye”.
Printre cei care i-au mai transmis mesaje de susținere tinerei sportive se află: Kevin Pietersen, fost jucător de cricket și Hamza Yusef, fostul prim-ministru al Scoției. De asemenea, formația feminină a celor de la Exeter City a postat un mesaj în acest sens.