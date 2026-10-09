Tensiune și confuzie în Singapore Încă un scandal în Formula 1: decizia FIA care a dat peste cap calificările pentru cursa sprint: „Eroare umană”
Carlos Sainz (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Formula 1

Tensiune și confuzie în Singapore Încă un scandal în Formula 1: decizia FIA care a dat peste cap calificările pentru cursa sprint: „Eroare umană”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 18:47
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 19:14
  • Prima sesiune a calificărilor pentru cursa sprint (SQ1) din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al statului Singapore a fost marcată de confuzie și controverse majore.
  • Performanțele piloților au fost afectate direct de o combinație de defecțiuni tehnice și greșeli de operare.
  • Cine va porni din pole position și ce probleme a întâmpinat liderul clasamentului general, în rândurile de mai jos.
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Ritmul sesiunii a fost frânt inițial de ieșirea în decor a lui Sergio Perez în virajul 5.

Deși mexicanul a reușit să se desprindă din bariere și să revină la boxe, aripa sa față s-a dezintegrat pe traseu, impunând neutralizarea imediată cu steag roșu pentru ca resturile să poată fi curățate de pe pistă.

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Haos în Singapore: cum a destabilizat o decizie FIA ierarhia din calificările pentru cursa sprint

Imediat după reluarea sesiunii, au ieșit la iveală două probleme majore: o defecțiune la sistemul de cronometraj, din cauza căreia timpii pe tur ai unor piloți nu au apărut pe ecrane, și plângeri repetate din partea piloților legate de faptul că monoposturile livrau considerabil mai puțină putere decât în mod normal.

În primă instanță, garajele au bănuit o recidivă a defecțiunii de la cursa precedentă din Bahrain, desfășurată în Malaezia, unde mașinile au rămas fără tracțiune electrică pe carosabil ud chiar în turul de formare.

Eliminat prematur în SQ1, Carlos Sainz a criticat dur situația:

„Am avut parte de un singur tur. Am avut câteva probleme la frâne. Dar, pe lângă asta, jumătate dintre mașini au făcut turul cu un motor cu o jumătate de secundă mai rapid decât celelalte.

De data aceasta a fost o altă problemă de software și noi ne-am aflat de partea nefavorabilă a situației.

Din motive necunoscute, FIA, la fel ca în Malaezia, nu a decis să rezolve rapid problema și s-a mulțumit ca jumătate dintre mașini să ruleze în calificări cu o putere mai mare decât cealaltă jumătate”, a spus Sainz, potrivit motorsport.com.

Sunt puțin confuz de ce acest sport continuă să facă lucruri diferite în funcție de cine iese din sesiune în Q1 și cine iese în primul tur Carlos Sainz, pilot Williams

FIA recunoaște: a fost o eroare umană

Federația Internațională de Automobilism a clarificat ulterior că nu a fost vorba despre un incident de natură software, ci despre o eroare umană comisă direct în camera de control a cursei (Race Control), independentă de pana de cronometraj.

Sistemul Overtake Mode (de asistență la depășire), cel care livrează o descărcare suplimentară de 0,5 megajouli (MJ) de energie, fusese lăsat inactiv după ridicarea steagului roșu.

Sesizând scăparea, comisarii au pornit funcția, dar au lăsat-o activă doar 27 de secunde, înainte de a o întrerupe din nou.

Cum acest surplus este vital atât pentru forțarea pe turul rapid, cât și pentru aducerea pneurilor în fereastra optimă de temperatură pe turul de ieșire, decizia a divizat plutonul.

Printre cei dezavantajați direct de această fereastră scurtă s-au numărat Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Lance Stroll și Carlos Sainz.

Deși FIA a admis oficial impactul direct al erorii umane asupra performanțelor din SQ1, a ținut să precizeze că segmentele ulterioare (SQ2 și SQ3) s-au desfășurat în parametri normali.

Max Verstappen, pole position în cursa sprint. Probleme pentru Kimi Antonelli

Max Verstappen (Red Bull Racing) a obținut pole position-ul pentru cursa sprint cu un timp de 1:31.156, devansându-l pe George Russell (Mercedes) cu 0,120 secunde.

Kimi Antonelli, liderul clasamentului general, a întâmpinat dificultăți majore în adaptarea la noul pachet de upgrade adus de Mercedes pe monopostul W17.

În timp ce Russell a revenit la specificația anterioară a mașinii pentru o evaluare comparativă, Antonelli a continuat cu noile componente, declarând că monopostul este imprevizibil și extrem de dificil de pilotat.

Italianul a încheiat calificările pentru cursa sprint pe locul 7, la 0,693 secunde de Verstappen și la 0,573 secunde în spatele lui Russell, arătându-se rezervat în privința perspectivelor pentru restul weekendului pe circuitul Marina Bay.

Mașina este într-adevăr foarte dificilă, imprevizibilă și este foarte greu să realizezi un tur bun. Este păcat, am venit cu mari speranțe, dar până acum a fost foarte dificil. Nu prea văd de unde am putea recupera șapte zecimi, dar nu se știe niciodată. Poate că în seara asta, împreună cu Bono (Peter Bonnington) și inginerii, vom găsi ceva la mașină și, cu siguranță, voi încerca să-mi îmbunătățesc puțin stilul de pilotaj, iar apoi vom vedea. Kimi Antonelli, pilot Mercedes

Programul Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore:

  • Cursa sprint: sâmbătă, 12:00 - 13:00 (Antena 3 și AntenaPlay)
  • Calificări cursă: sâmbătă, 16:00 - 17:00 (Antena 3 și AntenaPlay)
  • Cursa: duminică, 15:00 (Antena 1 și AntenaPlay)

Grila de start pentru cursa sprint din Singapore

  1. Max Verstappen (Red Bull) 1:31.156
  2. George Russell (Mercedes) +0.120s
  3. Charles Leclerc (Ferrari) +0.243s
  4. Oscar Piastri (McLaren) +0.298s
  5. Lando Norris (McLaren) +0.431s
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.546s
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.693s
  8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.185s
  9. Isack Hadjar (Red Bull) – fără timp în SQ3 (anulat pentru depășirea limitelor pistei)
  10. Pierre Gasly (Alpine) +2.163s etc

Clasament piloți

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 320 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 236 p
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 214 p
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 191 p
  5. Lando Norris (McLaren) 188 p
  6. Max Verstappen (Red Bull) 188 p
  7. Oscar Piastri (McLaren) 128 p
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 96 p
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) 65 p
  10. Pierre Gasly (Alpine) 41 p.

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