Scene șocante VIDEO. Ce s-a întâmplat după ce arbitra a fost pălmuită de jucătorul pe care l-a eliminat » 4 persoane s-au chinuit s-o oprească
Momentul în care Ceballos se enervează și îl atacă pe Bolivar. Foto: Captură, „X”, @
Scene șocante VIDEO. Ce s-a întâmplat după ce arbitra a fost pălmuită de jucătorul pe care l-a eliminat » 4 persoane s-au chinuit s-o oprească

Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.09.2025, ora 21:23
Actualizat: 03.09.2025, ora 22:44
  • Un incident șocant a avut loc în timpul partidei dintre Real Alianza Cataquera și Deportivo Quique, din liga a treia din Columbia, când jucătorul Javier Bolivar a lovit-o pe arbitra Vanessa Ceballos.

În minutul 86, la 2-0 pentru Deportivo Quique, Javier Bolivar, de la Real Alianza Cataquera, a primit un cartonaș roșu. După decizia lui Ceballos, fotbalistul s-a îndreptat furios sprea ea și a lovit-o cu palma peste față.

Scandal în fotbalul columbian. Un fotbalist a lovit o arbitră

Arbitra a încercat să riposteze și a fost nevoie de intervenția a patru persoane pentru a fi oprită.

De asemenea, alți jucători de pe teren au intervenit, iar un portar chiar l-a împins pe Bolivar pentru a-l îndepărta de la fața locului.

Ulterior, Bolivar a postat pe Instagram scuze publice, dar a negat că ar fi lovit-o intenționat pe Ceballos, susținând că a încercat doar să îi ia fluierul din gură:

„Recunosc că modul în care m-am comportat a fost lipsit de respect și inadecvat. Încercând, într-un mod neinspirat, să iau fluierul din gura arbitrei, am acționat greșit și am transmis un mesaj negativ care nu ar fi trebuit să existe.

Vreau să fie clar că în niciun moment nu am avut intenția de a o agresa fizic pe arbitră. Îi cer scuze sincer arbitrei, familiei sale, femeilor și tuturor celor afectați.

Respinge ferm orice formă de violență, mai ales împotriva femeilor. Mă angajez să lucrez la dezvoltarea mea personală și sportivă pentru a nu mai repeta niciodată un gest care încalcă demnitatea cuiva”.

Într-un comunicat oficial, Real Alianza Cataquera a afirmat că Bolivar a fost dat afară.

Clubul Real Alianza condamnă ferm incidentul regretabil care a avut loc astăzi, când un jucător al echipei noastre a agresat brigada de arbitri. Acest gest, total inacceptabil, nu reflectă valorile pe care le promovăm ca instituție. Clubul a decis retragerea imediată a jucătorului implicat, reafirmându-și angajamentul față de respect, disciplină și fair-play. Violența, sub orice formă, nu își are loc în sport și nici în societate Real Alianza Cataquera, în comunicatul emis de club

Deportivo Quique: „Nu mai vrem violență împotriva femeilor”

Deși Deportivo Quique conducea cu 2-0 când meciul a fost întrerupt, clubul și-a exprimat sprijinul pentru arbitra agresată în comunicatul oficial.

„Clubul Quique condamnă ferm orice formă de agresiune fizică, atât pe teren, cât și în afara acestuia. Condamnăm agresiunea comisă de jucătorul de la Clubul Real Alianza Cataquera făcută împotriva brigăzii de arbitri, în special asupra arbitrei Vanessa Ceballos, care a fost agresată fizic și verbal de acest tânăr.

Ca urmare a incidentului din minutul 24 al reprizei secunde, când echipa noastră conducea cu 2-0, meciul a fost întrerupt. Ne exprimăm solidaritatea față de arbitra centrală și afirmăm cu fermitate: NU MAI VREM VIOLENȚĂ împotriva femeilor.

Fotbalul trebuie să rămână un spațiu al păcii și al unității familiale, unde să primeze conviețuirea armonioasă și bucuria de a petrece timpul în familie”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
columbia agresiune vanessa ceballos real alianza cataquera deportivo quique
10:27
stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
