Strategia lui Mircea Lucescu GOLAZO.ro dezvăluie planul selecționerului  pentru meciurile cu Canada și Cipru
Mircea Lucescu are obiectiv calificarea României la CM 2026 (fotomontaj Golazo.ro)
Nationala

Strategia lui Mircea Lucescu GOLAZO.ro dezvăluie planul selecționerului pentru meciurile cu Canada și Cipru

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 21:03
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 21:05
  • Naționala României intră într-o săptămână decisivă pentru șansele de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026.

Vineri, 5 septembrie, „tricolorii” vor disputa un amical istoric pe Arena Națională contra Canadei, iar pe 9 septembrie, la Nicosia, urmează confruntarea oficială cu Cipru, un meci-cheie în lupta cu principalele contracandidate la locul 1 în grupă, Austria și Bosnia.

Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla” de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul”
Citește și
Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla” de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul”
Citește mai mult
Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla” de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul”

Lucescu folosește testul cu Canada ca repetiție pentru Cipru

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pregătește o strategie atent dozată.

„Il Luce” intenționează să împartă lotul astfel încât jucătorii să capete ritm de joc înaintea meciului de marțea viitoare, dar fără a risca schimbări majore în structura echipei.

Mulți internaționali români și-au schimbat echipele și au prins puține minute în startul sezonului, iar Mircea Lucescu urmărește să-i readucă la nivel competițional cât mai repede.

Horațiu Moldovan, favorit să fie titular în ambele meciuri

Chiar dacă unii specialiști consideră că amicalul cu Canada ar putea fi momentul potrivit pentru debutul lui Răzvan Sava, de la Udinese, în poarta naționalei, selecționerul pare decis să mizeze în continuare pe Horațiu Moldovan.

Titularul din ultimele trei partide nu a prins niciun minut la Oviedo în cele trei etape din LaLiga, iar meciul de pe Arena Națională devine ocazia ideală pentru a-și regăsi ritmul competițional.

Cine ar trebui să fie portarul titular al naționalei României?

Horațiu Moldovan %
Răzvan Sava %
Ștefan Târnovanu %

Amicalul cu Canada are o dublă miză: pe de o parte, reprezintă un test pentru jucătorii care își așteaptă șansa, precum Virgil Ghiță, Alex Dobre, Louis Munteanu, dar și pentru debutanții Răzvan Sava, Andrei Borza și Ștefan Baiaram; pe de altă parte, partida este esențială pentru omogenizarea grupului înaintea deplasării decisive din Cipru.

Pentru România, adevăratul examen va fi la Nicosia, unde „tricolorii” au nevoie de puncte pentru a rămâne în cursa calificării directe la Mondial.

Echipa probabilă a României pentru amicalul contra Canadei:

H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Olaru, R. Marin, N. Stanciu – D. Man, Drăguș, Mitriță

Lotul României

Selecționerul Mircea Lucescu are la dispoziție 25 de jucători pentru meciurile cu Canada și Cipru, 13 stranieri și 12 fotbaliști din campionatul intern. Convocat și el, Daniel Bîrligea a devenit indisponibil, după ce s-a accidentat în meciul CFR Cluj - FCSB (2-2).

  • Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
  • Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
  • Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Citește și
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Citește mai mult
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
CFR riscă enorm cu Kurt Zouma Motivul pentru care West Ham a renunțat la fundașul dorit insistent de ardeleni
Citește și
CFR riscă enorm cu Kurt Zouma Motivul pentru care West Ham a renunțat la fundașul dorit insistent de ardeleni
Citește mai mult
CFR riscă enorm cu Kurt Zouma Motivul pentru care West Ham a renunțat la fundașul dorit insistent de ardeleni

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
amical echipa nationala a romaniei mircea lucescu canada cipru romania preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
11:01
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme: unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme : unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share