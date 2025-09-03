Naționala României intră într-o săptămână decisivă pentru șansele de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026.

Vineri, 5 septembrie, „tricolorii” vor disputa un amical istoric pe Arena Națională contra Canadei, iar pe 9 septembrie, la Nicosia, urmează confruntarea oficială cu Cipru, un meci-cheie în lupta cu principalele contracandidate la locul 1 în grupă, Austria și Bosnia.

Lucescu folosește testul cu Canada ca repetiție pentru Cipru

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pregătește o strategie atent dozată.

„Il Luce” intenționează să împartă lotul astfel încât jucătorii să capete ritm de joc înaintea meciului de marțea viitoare, dar fără a risca schimbări majore în structura echipei.

Mulți internaționali români și-au schimbat echipele și au prins puține minute în startul sezonului, iar Mircea Lucescu urmărește să-i readucă la nivel competițional cât mai repede.

Horațiu Moldovan, favorit să fie titular în ambele meciuri

Chiar dacă unii specialiști consideră că amicalul cu Canada ar putea fi momentul potrivit pentru debutul lui Răzvan Sava, de la Udinese, în poarta naționalei, selecționerul pare decis să mizeze în continuare pe Horațiu Moldovan.

Titularul din ultimele trei partide nu a prins niciun minut la Oviedo în cele trei etape din LaLiga, iar meciul de pe Arena Națională devine ocazia ideală pentru a-și regăsi ritmul competițional.

Amicalul cu Canada are o dublă miză: pe de o parte, reprezintă un test pentru jucătorii care își așteaptă șansa, precum Virgil Ghiță, Alex Dobre, Louis Munteanu, dar și pentru debutanții Răzvan Sava, Andrei Borza și Ștefan Baiaram; pe de altă parte, partida este esențială pentru omogenizarea grupului înaintea deplasării decisive din Cipru.

Pentru România, adevăratul examen va fi la Nicosia, unde „tricolorii” au nevoie de puncte pentru a rămâne în cursa calificării directe la Mondial.

Echipa probabilă a României pentru amicalul contra Canadei:

H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Olaru, R. Marin, N. Stanciu – D. Man, Drăguș, Mitriță

Lotul României

Selecționerul Mircea Lucescu are la dispoziție 25 de jucători pentru meciurile cu Canada și Cipru, 13 stranieri și 12 fotbaliști din campionatul intern. Convocat și el, Daniel Bîrligea a devenit indisponibil, după ce s-a accidentat în meciul CFR Cluj - FCSB (2-2).

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); Fundași : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0); Mijlocași : Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0); Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

