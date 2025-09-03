- Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a confirmat că giuleștenii încearcă să transfere un nou mijlocaș.
Rapid este neînvinsă după primele opt etape din Superliga, însă Costel Gâlcă vrea să-și consolideze linia mediană.
Rapid mai vrea un mijlocaș. Victor Angelescu a confirmat negocierile: „Gâlcă l-a dorit”
Întrebat dacă vor mai transfera un jucător la Rapid, oficialul a spus.
„Eu așa sper. Suntem în negocieri pentru un mijlocaș pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Nu unul sau doi jucători, ci doar un singur jucător vrem să mai aducem.
Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: ori ajunge la noi, ori rămâne la acel club”, a declarat Angelescu, conform digisport.ro.
Rapid i-a adus în această vară pe Lars Kramer (gratis), Drilon Hazrollaj (900.000 de euro), Antoine Baroan (400.000 de euro), Kader Keita (200.000 de euro) și pe Raul Stanciu (100.000 de euro).
O schimbare semnificativă față de perioada de mercato din sezonul anterior, care i-a costat pe giuleșteni aproape cinci milioane de euro.
La centrul terenului, Gâlcă poate conta pe:
- Kader Keita (24 de ani) - mijlocaș defensiv
- Jakub Hromada (29 de ani) - mijlocaș defensiv
- Cătălin Vulturar (21 de ani) - mijlocaș defensiv
- Diogo Mendes (27 de ani) - accidentat, mijlocaș defensiv
- Tobias Christensen (25 de ani) - mijlocaș central
- Constantin Grameni (22 de ani) - mijlocaș central
- Luka Gojkovic (25 de ani) - mijlocaș ofensiv
- Gabriel Gheorghe (18 ani) - mijlocaș ofensiv
Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus cu 2-0 în fața celor de la UTA Arad, în etapa #8 din Superliga.
Momentan, Rapid se află pe locul secund, cu 18 puncte acumulate, la două lungimi de liderul Universitatea Craiova.
Galerie foto (43 imagini)
Pentru giuleșteni urmează meciul cu U Cluj, pe 12 septembrie, de la ora 21:00.