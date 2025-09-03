Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a confirmat că giuleștenii încearcă să transfere un nou mijlocaș.

Rapid este neînvinsă după primele opt etape din Superliga, însă Costel Gâlcă vrea să-și consolideze linia mediană.

Rapid mai vrea un mijlocaș. Victor Angelescu a confirmat negocierile: „Gâlcă l-a dorit”

Întrebat dacă vor mai transfera un jucător la Rapid, oficialul a spus.

„Eu așa sper. Suntem în negocieri pentru un mijlocaș pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Nu unul sau doi jucători, ci doar un singur jucător vrem să mai aducem.

Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: ori ajunge la noi, ori rămâne la acel club”, a declarat Angelescu, conform digisport.ro.

Rapid i-a adus în această vară pe Lars Kramer (gratis), Drilon Hazrollaj (900.000 de euro), Antoine Baroan (400.000 de euro), Kader Keita (200.000 de euro) și pe Raul Stanciu (100.000 de euro).

O schimbare semnificativă față de perioada de mercato din sezonul anterior, care i-a costat pe giuleșteni aproape cinci milioane de euro.

27,6 milioane de euro valorează lotul giuleștenilor, conform transfermarkt.com. Cel mai scump jucător este Claudiu Petrila (2,5 milioane), urmat de Andrei Borza (2 milioane) și Alexandru Dobre (1,8 milioane)

La centrul terenului, Gâlcă poate conta pe:

Kader Keita (24 de ani) - mijlocaș defensiv

Jakub Hromada (29 de ani) - mijlocaș defensiv

Cătălin Vulturar (21 de ani) - mijlocaș defensiv

Diogo Mendes (27 de ani) - accidentat, mijlocaș defensiv

Tobias Christensen (25 de ani) - mijlocaș central

Constantin Grameni (22 de ani) - mijlocaș central

Luka Gojkovic (25 de ani) - mijlocaș ofensiv

Gabriel Gheorghe (18 ani) - mijlocaș ofensiv

Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus cu 2-0 în fața celor de la UTA Arad, în etapa #8 din Superliga.

Momentan, Rapid se află pe locul secund, cu 18 puncte acumulate, la două lungimi de liderul Universitatea Craiova.

Pentru giuleșteni urmează meciul cu U Cluj, pe 12 septembrie, de la ora 21:00.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport