Scene șocante în Galați Un fotbalist de 15 ani a înjunghiat de 7 ori un bărbat: „I-a spus că nu scapă până nu-l omoară”

Un adolescent de 15 ani cu selecții la naționala României se află în arest la domiciliu, după ce a înjunghiat un tânăr de 23 de ani într-un parc din Galați.

Ce spune antrenorul tânărului fotbalist, în rândurile de mai jos.

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Zece adolescenți s-au mobilizat pe rețelele de socializare, iar unii dintre ei au venit înarmați cu cuțite într-un parc din cartierul Micro 20, potrivit anchetatorilor. Scopul acestora era agresarea unui alt minor.

Un fotbalist de 15 ani din Galați a înjunghiat un tânăr de 23 de ani

Bărbatul în vârstă de 23 de ani, care era însoțit în parc de soția și copilul său, a intervenit pentru a-l apăra pe băiatul vizat de grupul de agresori.

Adolescenții l-au doborât pe tânăr, l-au lovit cu pumnii și cu picioarele, iar unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori. Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă.

Agresorii au fugit printr-o parcare aflată în apropierea parcului, iar băiatul care l-a înjunghiat pe bărbat a fost găsit acasă de polițiști.

Victima a ajuns la spital cu mai multe răni, fiindu-i perforat un plămân. Tânărul ar fi fost înjunghiat de 7 ori: „Plăgi înjunghiate torace posterior, subscapular și occipital, internat în secția de chirurgie pentru pneumotorax”, a declarat Corina Popazu, medic medicină internă.

Soția victimei, care se află în stare gravă, dar stabilă, a dezvăluit care ar fi fost reacția familiei băiatului de 15 ani.

„Noi i-am zis să-l lase-n pace pe acel băiat și ei au ripostat, l-au trântit jos pe soțul meu și au început să-i dea cu cuțitul. Are 7-8 plăgi, una dintre ele e gravă. I-a spus soțului meu că nu o să scape până nu-l omoară”.

(Familia agresorului) A spus că este normal, că copilul lor s-a speriat, că a intrat soțul meu pe teren… Soția tânărului înjunghiat

Antrenorul agresorului spune că nu se aștepta la un asemenea gest din partea jucătorului său.

„Acolo ține de familie, de anturaj. Sunt și eu șocat de ce a putut să se întâmple. Pe parte sportivă nu avem ce să îi reproșăm. A avut și o selecție pentru lotul național…”, a declarat Bogdan Balaban, antrenor la Școala de Fotbal Oțelul Galați, potrivit observatornews.ro.

Reținut inițial pentru 24 de ore, băiatul de 15 ani se află în prezent în arest la domiciliu, scrie viata-libera.ro.

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