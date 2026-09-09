„Costă mult”  Mihai Stoica, despre interesul pentru căpitanul FCSB: „Nu au cum să dea atâția bani pentru el” +51 foto
David Miculescu
Superliga

„Costă mult” Mihai Stoica, despre interesul pentru căpitanul FCSB: „Nu au cum să dea atâția bani pentru el”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 11:20
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre posibila plecare a lui David Miculescu (25 de ani) la Omonia Nicosia.
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Campioana Ciprului, care l-a transferat și pe Florin Tănase la începutul acestei luni, ar fi interesată acum și de noul căpitan de la FCSB.

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Mihai Stoica, despre interesul Omoniei Nicosia pentru Miculescu: „Costă mult”

Mihai Stoica a dezvăluit că Omonia Nicosia nu a contactat clubul pentru o posibilă mutare a lui David Miculescu.

Chiar dacă ar fi făcut-o, oficialul FCSB a precizat că formația cipriotă nu și-ar permite să-l transfere pe fotbalist.

Miculescu costă mult. Omonia Nicosia vinde cu 3 milioane de euro, nu are cum să dea atât. Nu a dat, vinde cu 3 milioane.

Cumpără cu 1 milion sau 1,5 milioane de euro, dar rar. Acum au cumpărat un jucător cu 1,5 milioane de euro. Ciprioții nu cumpără, dau salarii bune, dar nu cumpără. Este o prostie monumentală.

Singura corespondență cu Omonia a fost când au întrebat de statutul lui Tănase”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de fanatik.ro.

2,3 milioane de euro
este cota de piață a lui David Miculescu, conform Transfermarkt

După plecarea lui Florin Tănase, Miculescu a preluat banderola de căpitan la FCSB în meciul cu UTA Arad (1-3) și Dinamo (1-2), partide în care a reușit o pasă decisivă, respectiv un gol.

Miculescu a fost transferat de FCSB în vara anului 2022 de la UTA Arad, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro. A devenit un jucător de bază al echipei, alături de care a cucerit două titluri și două Supercupe.

În tricoul formației roș-albastre, extrema dreaptă a jucat 202 meciuri, în care a marcat 34 de goluri și a livrat 10 pase decisive.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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