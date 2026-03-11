Totti se întoarce acasă Legenda lui AS Roma revine pe Olimpico. Ce funcție va avea
Francesco Totti FOTO: IMAGO
Totti se întoarce acasă Legenda lui AS Roma revine pe Olimpico. Ce funcție va avea

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 21:04
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 22:09
  • Francesco Totti (49 de ani) este pe cale să revină la AS Roma, echipă la care a scris istorie.

După plecarea din club din anul 2019, Totti este pregătit să se întoarcă la gruparea din capitala Italiei. Ce funcție ar urma să ocupe acesta, în rândurile de mai jos.

Francesco Totti, consilier la AS Roma

Francesco Totti ar urma să revină la AS Roma, rolul său fiind unul mai degrabă formal. El va avea un post de ambasador-consilier, similar cu cel al lui Zlatan Ibrahimovic de la AC Milan, fără a avea putere decizională în club, susține football-italia.net.

Obiectivul lui Totti va fi de a crea o legătură între club, antrenor și academie.

În ultimele săptămâni, zvonurile privind revenirea sa la club s-au intensificat, după ce acesta a fost văzut pe Olimpico la mai multe meciuri, lucru pe care a evitat să-l mai facă după plecarea sa din vara lui 2019, după doi ani în care a ocupat funcția de director tehnic.

La acea vreme, despărțirea s-a produs după mai multe divergențe cu conducerea. Acum, Dan Friedkin, patronul Romei, alături de Claudio Ranieri și Gian Piero Gasperini ar fi reușit să îl convingă pe Totti să revină „acasă”.

După mai multe sezoane sub așteptări, AS Roma ocupă în acest moment locul 5 în Serie A, poziție care duce în faza principală a Europa League. E la egalitate de puncte cu locul 4, poziție de Champions League ocupată în acest moment de Como.

Cine este Francesco Totti

După ce a debutat la AS Roma în 1993, Francesco Totti și-a dedicat întreaga carieră „romanilor”, fiind liderul echipei până în 2017, atunci când a decis să își încheie cariera.

În tricoul Romei, Totti a jucat 785 de meciuri, a marcat 307 goluri și a reușit 205 pase decisive. Alături de AS Roma, el a câștigat un titlu de campion al Italiei, două Supercupe și două Cupe.

În plus, a câștigat de cinci ori premiul pentru cel mai bun fotbalist al anului, s-a impus alături de Italia la Campionatul Mondial din 2006 și a câștigat „gheata de aur” în sezonul 2006/2007, atunci când a fost și golgheter al Italiei, cu 26 de reușite.

