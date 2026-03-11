Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out +21 foto
S-a încheiat sezonul regular din Superliga și au apărut cele mai importante cifre ale primei părți a sezonului
Superliga

Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out

Florin Voicu
Publicat: 11.03.2026, ora 21:34
Actualizat: 11.03.2026, ora 22:26
  • S-a încheiat sezonul regular din Superliga și au apărut cele mai importante cifre ale primei părți a sezonului.

Universitatea Craiova, Rapid, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș sunt formațiile care se vor lupta pentru titlu și cupe europene.

De partea cealaltă, în play-out vor juca FCSB, UTA, FC Botoșani, Oțelul, Farul, Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.

Cele mai interesante statistici ale sezonului regular 2025-2026

U Craiova, locul 1 la finalul sezonului regular, are cele mai multe goluri marcate - 53, cele mai puține goluri primite - 27 și cea mai mare medie de suporteri acasă - 14.086, conform paginii oficiale a Superligii.

Rapid e formația care aduce cei mai mulți fani la stadion, acasă și deplasare, cu o medie de 10.243.

Media spectatorilor în sezonul regular este de 5.610. Comparativ, sezonul trecut a fost una asemănătoare, de 5.858.

În tot campionatul 2024-2025, la meciuri au asistat 2.044.810 spectatori, în 315 partide disputate, în care s-au marcat 733 de goluri.

De menționat este și seria CFR-ului, cu 11 victorii consecutive. În etapa a 15-a, formația din Gruia era pe locul 13, iar 15 etape mai târziu a intrat în play-off de pe locul 4!

Cel mai bun pasator din Liga 1 joacă în play-out

Golgeterii Ligii 1 sunt Jovo Lukic și Alex Dobre, fiecare cu câte 15 reușite. Bosniacul, care a fost convocat și la națională datorită prestațiilor de la U Cluj, are și 2 pase de gol.

Atacantul e la egalitate cu Alex Dobre, de la Rapid, tot 15 goluri marcate.

Cel mai bun pasator din Superliga e Alin Roman, de la UTA, cu 11 assist-uri.

David Lazar, acum la Hermannstadt, este portarul cu cele mai multe meciuri fără gol primit, 12.

Dinamovistul Alex Musi are cele mai multe driblinguri reușite pe meci, 2.6.

Recordul de posesie e tot la formația lui Zeljko Kopic, 60.4%.

În sezonul regular s-au marcat 613 goluri în 240 de meciuri, la care au asistat în total 1.346.461 spectatori.

