Accident la Alpine! Franco Colapinto a fost implicat într-o coliziune la Hungaroring. Cum se simte pilotul

- Franco Colapinto (22 de ani) a fost implicat într-un accident pe circuitul de la Hungaroring.
- Pilotul echipei Alpine s-ar fi ciocnit de barierele de protecție de la marginea pistei în timpul unor teste Pirelli efectuate în această pauză de vară.
Prima parte a sezonului 2025 din Formula 1 s-a încheiat, însă testele efectuate ulterior au creat probleme pentru Alpine.
Franco Colapinto a fost implicat într-un accident în testele Pirelli
După cursa de duminică din Ungaria, Pirelli a organizat o serie de teste a anvelopelor pentru a doua jumătate a sezonului.
Miercuri dimineață, în timpul unui test, pilotul Alpine Franco Colapinto a fost implicat într-un accident în virajul 11, după ce ar fi intrat în coliziune cu barierele circuitului, informează lequipe.fr.
„În timpul celei de-a doua zile de teste pentru pneuri Pirelli la Hungaroring în această dimineață, Franco Colapinto a avut un incident în virajul 11. Acesta a fost evaluat la centrul medical și este OK”, a transmis Alpine într-un comunicat, potrivit thesun.co.uk.