Accident la Alpine! Franco Colapinto a fost implicat într-o coliziune la Hungaroring. Cum se simte pilotul

Franco Colapinto (22 de ani) a fost implicat într-un accident pe circuitul de la Hungaroring.

Pilotul echipei Alpine s-ar fi ciocnit de barierele de protecție de la marginea pistei în timpul unor teste Pirelli efectuate în această pauză de vară.

Prima parte a sezonului 2025 din Formula 1 s-a încheiat, însă testele efectuate ulterior au creat probleme pentru Alpine.

Franco Colapinto a fost implicat într-un accident în testele Pirelli

După cursa de duminică din Ungaria, Pirelli a organizat o serie de teste a anvelopelor pentru a doua jumătate a sezonului.

Miercuri dimineață, în timpul unui test, pilotul Alpine Franco Colapinto a fost implicat într-un accident în virajul 11, după ce ar fi intrat în coliziune cu barierele circuitului, informează lequipe.fr.

Niecałe 20 minut temu bolid Alpine rozbił się podczas testów opon Pirelli na torze Hungaroring. Nie wiem niestety czy za kierownicą był Colapinto czy Gasly. Zdjęcia od mojego wysłannika na torze. #F1PL pic.twitter.com/KH0uxTHneu — Karol z CyrkF1 (@Karol_CyrkF1) August 6, 2025

„În timpul celei de-a doua zile de teste pentru pneuri Pirelli la Hungaroring în această dimineață, Franco Colapinto a avut un incident în virajul 11. Acesta a fost evaluat la centrul medical și este OK”, a transmis Alpine într-un comunicat, potrivit thesun.co.uk.

