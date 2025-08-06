„Nu-mi face Angelescu programul!” Leo Grozavu a răbufnit la adresa oficialului de la Rapid: „Ne consideră sclavi! Nu avem voie să spunem nimic”

Leo Grozavu (57 de ani) a reacționat dur la adresa lui Victor Angelescu, după comentariile oficialului rapidist la adresa sa.

Iritat, tehnicianul i-a transmis lui Angelescu să nu mai comenteze pe marginea subiectelor ce țin de partea sportivă.

Leo Grozavu a criticat arbitrajul după meci, pentru primul gol al lui Baroan, validat de VAR, în Rapid - Botoșani 2-1.

Leo Grozavu: „Angelescu nu are nicio competență sportivă”

În urma acuzațiilor la adresa arbitrajului făcute luni de Grozavu, Angelescu i-a transmis tehnicianului că nu ar trebui să comenteze, întrucât jocul echipei sale a fost slab.

Acum, tehnicianul de la Botoșani a venit cu o nouă replică acidă la adresa oficialului din Giulești.

„Nu-mi face mie programul Angelescu. Să nu-mi folosească numele, pentru că nici eu nu l-am pomenit pe al dânsului.

În România, fiecare își permite să facă ce vrea, să spună ce vrea. Cu ăștia din provincie se dau mari. Se tot plâng, iar pe noi ne consideră sclavi. Nu avem voie să spunem nimic.

Aveți echipă titrată, faceți un lot competitiv și câștigați cu Botoșani cu 2-0 sau cu 3-0 ca să nu mai aibă nimeni nimic de spus.

Angelescu nu are nicio competență sportivă. Nu a făcut nici măcar un antrenament, ce să mai vorbim de meciuri. Să nu ne învețe el pe noi cum e cu fotbalul, sau cum e cu tactica. Să-și pondereze declarațiile.

Așa cum nici eu nu mă bag în afacerile pe care le are dânsul, pentru că nu mă pricep. Ar trebui să fie mai atent”, a declarat Leo Grozavu, potrivit digisport.ro.

VIDEO Golul marcat de Antoine Baroan în Rapid - FC Botoșani 2-1

