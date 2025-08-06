„Nu-mi face Angelescu programul!” Leo Grozavu a răbufnit la adresa oficialului de la Rapid: „Ne consideră sclavi! Nu avem voie să spunem nimic” +15 foto
Leo Grozavu
Superliga

„Nu-mi face Angelescu programul!” Leo Grozavu a răbufnit la adresa oficialului de la Rapid: „Ne consideră sclavi! Nu avem voie să spunem nimic”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 15:10
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 15:11
  • Leo Grozavu (57 de ani) a reacționat dur la adresa lui Victor Angelescu, după comentariile oficialului rapidist la adresa sa.
  • Iritat, tehnicianul i-a transmis lui Angelescu să nu mai comenteze pe marginea subiectelor ce țin de partea sportivă.

Leo Grozavu a criticat arbitrajul după meci, pentru primul gol al lui Baroan, validat de VAR, în Rapid - Botoșani 2-1.

Scandal la Marseille VIDEO. De Zerbi, la un pas de a se lua la bătaie cu un jucător. Imagini din sezonul trecut: „Sună-ți agentul!”
Citește și
Scandal la Marseille VIDEO. De Zerbi, la un pas de a se lua la bătaie cu un jucător. Imagini din sezonul trecut: „Sună-ți agentul!”
Citește mai mult
Scandal la Marseille VIDEO. De Zerbi, la un pas de a se lua la bătaie cu un jucător. Imagini din sezonul trecut: „Sună-ți agentul!”

Leo Grozavu: „Angelescu nu are nicio competență sportivă”

În urma acuzațiilor la adresa arbitrajului făcute luni de Grozavu, Angelescu i-a transmis tehnicianului că nu ar trebui să comenteze, întrucât jocul echipei sale a fost slab.

Acum, tehnicianul de la Botoșani a venit cu o nouă replică acidă la adresa oficialului din Giulești.

„Nu-mi face mie programul Angelescu. Să nu-mi folosească numele, pentru că nici eu nu l-am pomenit pe al dânsului.

În România, fiecare își permite să facă ce vrea, să spună ce vrea. Cu ăștia din provincie se dau mari. Se tot plâng, iar pe noi ne consideră sclavi. Nu avem voie să spunem nimic.

Aveți echipă titrată, faceți un lot competitiv și câștigați cu Botoșani cu 2-0 sau cu 3-0 ca să nu mai aibă nimeni nimic de spus.

Angelescu nu are nicio competență sportivă. Nu a făcut nici măcar un antrenament, ce să mai vorbim de meciuri. Să nu ne învețe el pe noi cum e cu fotbalul, sau cum e cu tactica. Să-și pondereze declarațiile.

Așa cum nici eu nu mă bag în afacerile pe care le are dânsul, pentru că nu mă pricep. Ar trebui să fie mai atent”, a declarat Leo Grozavu, potrivit digisport.ro.

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (11).jpeg
Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (11).jpeg

Galerie foto (15 imagini)

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+15 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Golul marcat de Antoine Baroan în Rapid - FC Botoșani 2-1

Citește și

Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Superliga
14:28
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Citește mai mult
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur  care a șocat FCSB  
Europa League
13:25
Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur care a șocat FCSB
Citește mai mult
Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur  care a șocat FCSB  
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
rapid bucuresti liga 1 fc botosani victor angelescu leo grozavu
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 119 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share