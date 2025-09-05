Aproape de tragedie Meciul Franța U21 - Luxemburg U21, amânat după ce autocarul oaspeților s-a răsturnat! » Ce s-a întâmplat

Meciul dintre Franța U21 și Luxemburg U21 din calificările pentru EURO 2027 a fost amânat din cauza unui incident grav.

Autocarul care transporta jucătorului Luxemburgului a fost implicat într-un accident rutier joi seara.

Franța urma să debuteze în preliminariile pentru turneul final din 2027, pe teren propriu, la Lorient, însă adversarii lor au întâmpinat probleme serioase.

Franța U21 - Luxemburg U21, amânat după ce autocarul oaspeților s-a răsturnat

În drumul spre Lorient, autocarul celor de la Luxemburg s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului.

Opt dintre cele 33 de persoane aflate în autocar au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale, unii dintre ei fiind transportați la spital, informează msn.com.

Ulterior, partida a fost reprogramată pentru data de 3 octombrie.

„Oferim întregul nostru sprijin și le urăm o însănătoșire grabnică membrilor delegației luxemburgheze care au fost răniți, precum și șoferului autocarului, după accidentul rutier de aseară în care a fost implicat și antrenorul echipei luxemburgheze U21.

În această situație fără precedent, UEFA, în colaborare cu delegațiile franceze și luxemburgheze, a luat decizia înțeleaptă de a amâna meciul pentru o dată ulterioară”, a declarat Philippe Diallo, într-un comunicat al Federației Franceze de Fotbal”, potrivit rmcsport.bfmtv.com.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport