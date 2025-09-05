Meci reprogramat în Liga 1 Când se va disputa partida Oțelul Galați - FC Botoșani din etapa #9
Oțelul Galați - FC Botoșani FOTO: SportPictures
Meci reprogramat în Liga 1 Când se va disputa partida Oțelul Galați - FC Botoșani din etapa #9

  • Duelul dintre Oțelul Galați și FC Botoșani, din etapa #9 a Superligii, a fost reprogramat cu o zi mai devreme.
  • Gălățenii ar putea disputa meciul fără Laszlo Balint (46 de ani) pe bancă, după ce tehnicianul s-a operat.

Echipele din Liga 1 se află în pauză competițională, întrucât echipa națională dispută un amical cu Canada, precum și un meci cu Cipru în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Meciul dintre Oțelul și FC Botoșani, reprogramat

Oțelul Galați a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, că duelul împotriva celor de la FC Botoșani a fost reprogramat.

Deși inițial trebuia să se dispute duminică, 14 septembrie, meciul se va juca cu o zi mai devreme. Sâmbătă, de la ora 13:30, Oțelul Galați va primi vizita celor de la FC Botoșani.

În acest debut de sezon, Oțelul Galați a strâns 10 puncte în cele 8 etape disputate. Trupa pregătită de Laszlo Balint ocupă locul 10 al campionatului.

Gălățenii au reușit să câștige 2 meciuri în acest sezon, au înregistrat 4 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri.

Acestea sunt următoarele 3 meciuri pe care Oțelul Galați urmează să le dispute:

  • 13 septembrie, Oțelul Galați - FC Botoșani
  • 20 septembrie, Oțelul Galați - Universitatea Craiova
  • 27 septembrie, FCSB - Oțelul Galați

Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul, operat

În timpul pauzei competiționale, tehnicianul celor de la Oțelul Galați, Laszlo Balint, s-a operat la genunchiul drept. Anunțul intervenției chirurgicale a fost făcut de club, pe rețelele de socializare.

„Antrenorul principal al roș-alb-albaștrilor Laszlo Balint a fost supus astăzi unei intervenții chirurgicale de rutină la genunchiul piciorului drept și va reveni zilele următoare la ședințele de pregătire ale SC Oțelul Galați. Îi urăm să se recupereze cât mai curând”, scrie pe pagina oficială de Facebook a clubului.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Laszlo Balint a mai antrenat la Unirea Tărlungeni, Academica Clinceni, ASA Târgu Mureș, Csikszereda, Sportul Snagov, Metaloglobus, UTA Arad, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești.

