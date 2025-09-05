Reduși la tăcere VIDEO+FOTO. Atmosfera de vacanță s-a evaporat în câteva minute pe Arenă! 30.000 de români au amuțit la gafele „tricolorilor” +8 foto
ROMÂNIA - CANADA. „Tricolorii” au deschis toamna cu un amical, dar un joc special, primul nostru duel împotriva Canadei. Și Arena a fost iar galbenă. Foto: Raed Krishan
Nationala

Reduși la tăcere VIDEO+FOTO. Atmosfera de vacanță s-a evaporat în câteva minute pe Arenă! 30.000 de români au amuțit la gafele „tricolorilor”

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 21:45
  • ROMÂNIA - CANADA. „Tricolorii” au deschis toamna cu un amical, dar un joc special, primul nostru duel împotriva Canadei. Și Arena a fost iar galbenă.
  • Atmosfera de vacanță s-a tăiat după primele minute, iar relaxarea fanilor a fost înlocuită de crispare.

După o vară plină de jocuri în Liga 1 și în cupele europene, ne-am întors pe Arenă pentru Națională.

S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni
Citește și
S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni
Citește mai mult
S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni

30.000 de români ieșiți la relaxare să vadă naționala în vacanță

Un meci amical, contra Canadei, primul nostru test all-time contra „Fruzei de Arțar”, perfect la sfârșit de vacanță. Atmosferă relaxată, într-o seară caldă de septembrie.

Familii cu copii, unii foarte mic, 3-4-5 ani, veniți din toată țara, nu doar din București, adolescenți, tineri și mai puțin tineri.

Cei mai mulți aveau tricourile galbene. O femeie mai în vârstă era toată în tricolor: tricou albastru, pantaloni galbeni, teniși roșii.

Toți zâmbeau, pregătiți să se destindă, să se simtă bine.

Erau așteptați peste 30.000 de spectatori, ca la un meci jucat de FCSB în preliminariile Europa League.

Atmosfera înainte de România - Canada
Atmosfera înainte de România - Canada

Galerie foto (8 imagini)

Atmosfera înainte de România - Canada Atmosfera înainte de România - Canada Atmosfera înainte de România - Canada Atmosfera înainte de România - Canada Atmosfera înainte de România - Canada
+8 Foto
labels.photo-gallery

30 de canadieni în peluză: „Mergem în toată lumea să vedem naționala. Încântați de București”

În peluza dinspre Pierre de Coubertin, un grup mic de canadieni, în jur de 30, veniți de peste Atlantic pentru selecționata lui Jesse Marsch, care are asigurat locul la Mondialul de anul viitor. Avantajul de a fi țară-gazdă, la fel ca Statele Unite și Mexic.

„Suntem încântați de ce am văzut aici. De oameni, de București, de atmosfera din Centrul Vechi”, ne-a spus unul dintre ei.

„Mergem în toată lumea să vedem naționala noastră. Iubim soccerul, ne pregătim de Mondial”.

Atenție la Uniți sub Tricolor!

La peluza opusă, ultrașii în negru. Uniți sub Tricolor. Aveau steaguri mari, multe. Strigau „România, România!”.

Atenție! Orice scandare xenofobă sau rasistă ne duce la Comisia de Disciplină FIFA, care ne poate pedepsi la următorul meci supervizat de forul internațional. Și partida din 12 octombrie e cu Austria.

A început meciul și ne-a lovit realitatea!

„Cine sare, România!” răsuna pe stadion.

Echipele pe teren, imnul cântat superb de Mira, pozele echipelor și gata de start. Tribunele scandau. O atmosferă frumoasă. Urma și un meci frumos?

Da, dar nu pentru România! Canada a deschis rapid scorul prin David (12) și l-a majorat 10 minute mai târziu după o gafă de neînțeles a lui Moldovan.

Entuziasmul fanilor români s-a risipit imediat. Se auzeau doar 30 de canadieni rătăciți, și ei surprinși de cadourile primite.

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1

Galerie foto (10 imagini)

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Federația atacă jucătoarele Scandal după demisia lui Horia Tecău de la echipa României de BJK Cup: „Jenant, o rușine!”
Tenis
19:28
Federația atacă jucătoarele Scandal după demisia lui Horia Tecău de la echipa României de BJK Cup: „Jenant, o rușine!”
Citește mai mult
Federația atacă jucătoarele Scandal după demisia lui Horia Tecău de la echipa României de BJK Cup: „Jenant, o rușine!”
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
15:44
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
amical suporteri romania canada
Știrile zilei din sport
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Nationala
05.09
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Citește mai mult
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Nationala
05.09
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Nationala
05.09
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Citește mai mult
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Superliga
05.09
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Citește mai mult
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:04
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
10:38
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
10:41
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
09:51
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Top stiri din sport
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
Stranieri
05.09
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică postările pro-ruse
Citește mai mult
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
05.09
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
05.09
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
05.09
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
06.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share