ROMÂNIA - CANADA. „Tricolorii” au deschis toamna cu un amical, dar un joc special, primul nostru duel împotriva Canadei. Și Arena a fost iar galbenă.

Atmosfera de vacanță s-a tăiat după primele minute, iar relaxarea fanilor a fost înlocuită de crispare.

După o vară plină de jocuri în Liga 1 și în cupele europene, ne-am întors pe Arenă pentru Națională.

30.000 de români ieșiți la relaxare să vadă naționala în vacanță

Un meci amical, contra Canadei, primul nostru test all-time contra „Fruzei de Arțar”, perfect la sfârșit de vacanță. Atmosferă relaxată, într-o seară caldă de septembrie.

Familii cu copii, unii foarte mic, 3-4-5 ani, veniți din toată țara, nu doar din București, adolescenți, tineri și mai puțin tineri.

Cei mai mulți aveau tricourile galbene. O femeie mai în vârstă era toată în tricolor: tricou albastru, pantaloni galbeni, teniși roșii.

Toți zâmbeau, pregătiți să se destindă, să se simtă bine.

Erau așteptați peste 30.000 de spectatori, ca la un meci jucat de FCSB în preliminariile Europa League.

30 de canadieni în peluză: „Mergem în toată lumea să vedem naționala. Încântați de București”

În peluza dinspre Pierre de Coubertin, un grup mic de canadieni, în jur de 30, veniți de peste Atlantic pentru selecționata lui Jesse Marsch, care are asigurat locul la Mondialul de anul viitor. Avantajul de a fi țară-gazdă, la fel ca Statele Unite și Mexic.

„Suntem încântați de ce am văzut aici. De oameni, de București, de atmosfera din Centrul Vechi”, ne-a spus unul dintre ei.

„Mergem în toată lumea să vedem naționala noastră. Iubim soccerul, ne pregătim de Mondial”.

Atenție la Uniți sub Tricolor!

La peluza opusă, ultrașii în negru. Uniți sub Tricolor. Aveau steaguri mari, multe. Strigau „România, România!”.

Atenție! Orice scandare xenofobă sau rasistă ne duce la Comisia de Disciplină FIFA, care ne poate pedepsi la următorul meci supervizat de forul internațional. Și partida din 12 octombrie e cu Austria.

A început meciul și ne-a lovit realitatea!

„Cine sare, România!” răsuna pe stadion.

Echipele pe teren, imnul cântat superb de Mira, pozele echipelor și gata de start. Tribunele scandau. O atmosferă frumoasă. Urma și un meci frumos?

Da, dar nu pentru România! Canada a deschis rapid scorul prin David (12) și l-a majorat 10 minute mai târziu după o gafă de neînțeles a lui Moldovan.

Entuziasmul fanilor români s-a risipit imediat. Se auzeau doar 30 de canadieni rătăciți, și ei surprinși de cadourile primite.

