„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse

Vladislav Blănuță (23 de ani) a susținut primul interviu din postura de jucător al lui Dinamo Kiev.

Atacantul și-a prezentat scuzele pentru postările pro-ruse publicate pe rețelele de socializare.

După ce un blogger local a descoperit postările pro-ruse ale lui Blănuță, fanii și cei din preajma clubului Dinamo Kiev au reacționat dur, unii dintre ei cerând chiar rezilierea contractului acestuia.

Vladislav Blănuță: „Sunt gata să mă întâlnesc cu fiecare fan și să explic totul”

Acum, atacantul a venit cu explicațiile pentru situația în care se află.

„Vreau să le demonstrez fanilor lui Dinamo că le susțin opinia despre război. Rusia este un agresor și încalcă opinia altcuiva. Este foarte trist, pentru că Ucraina, apărându-și pământul și cetățenii, pierde mulți oameni în acest război nedrept.

Aceasta este cu siguranță o situație dificilă pentru mine, deoarece poate fi interpretată greșit.

Vreau să declar că nu susțin Rusia. Și cu siguranță nu am spus niciodată nimic rău despre Ucraina. A fost greșeala mea că am repostat acele postări. Nu îi cunoșteam pe acești oameni și nu am acordat importanță rolului lor în propaganda rusească.

Pentru mine, erau anonimi. Când mi-au explicat cine sunt, mi-am dat seama de greșeala mea și am înțeles că am ajuns într-o situație proastă. Sunt absolut pro-european și pro-ucrainean, sunt de această parte”, a declarat Blănuță, potrivit fcdynamo.com.

Întrebat cum va demonstra sinceritatea sa în fața fanilor, Blănuță a răspuns:

„Îmi voi demonstra sprijinul sincer. Dacă cineva are întrebări pentru mine, sunt deschis la comunicare, gata să mă întâlnesc cu fiecare fan și să le explic totul. Voi repeta că nu susțin Rusia. Sunt de partea poporului ucrainean”.

Patronul lui Dinamo Kiev s-a implicat în scandal

Înainte de interviul oferit de Blănuță, Igor Surkis, președintele și proprietarul clubului ucrainean, a declarat că vrea să audă ce are de spus jucătorul, înainte de a lua o decizie în privința viitorului său la Dinamo Kiev.

„Să așteptăm și să ascultăm ce zice jucătorul. Vom trage niște concluzii mai târziu”, a declarat acesta, potrivit presei ucrainene.

A zis ce va conta în hotărârea asupra transferului.

„Trebuie să-i auzim părerea, ce va spune despre acest subiect. Dacă voi fi mulțumit de explicația lui, va juca pentru Dinamo Kiev.

Dacă nu, el nu va juca pentru echipa noastră. E decizia mea finală”.

