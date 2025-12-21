„Nu există scuze” Frederic Vasseur, despre sezonul dezamăgitor al lui Hamilton la Ferrari: „Totul s-a schimbat pentru el” +4 foto
Lewis Hamilton FOTO: IMAGO
„Nu există scuze” Frederic Vasseur, despre sezonul dezamăgitor al lui Hamilton la Ferrari: „Totul s-a schimbat pentru el”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 14:00
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 14:14
  • Frederic Vasseur (57 de ani), directorul executiv de la Ferrari, a vorbit despre motivele pentru care Lewis Hamilton (40 de ani) a dezamăgit la primul său sezon pentru echipa italiană.

Lewis Hamilton a terminat sezonul pe locul 6, acesta fiind cel mai slab an al său de la debutul în Formula 1.

Frederic Vasseur, despre sezonul dezamăgitor al lui Hamilton: „Totul a fost diferit pentru el”

Conducătorul de la Ferrari este de părere că Hamilton nu a avut rezultatele așteptate din cauza schimbării echipei, a mașinii și chiar și a oamenilor din jurul său.

„Cred că a fost dificil pentru Lewis, și este un mod blând de a spune. Pentru că după 20 de ani cu Mercedes, spun 20 de ani, pentru că pentru mine, McLaren era McLaren-Mercedes, iar apoi el a fost cu Mercedes, a fost o schimbare uriașă.

Personal, am subestimat acest pas. Nu este vorba că facem lucrurile mai rău sau mai bine. Pur și simplu, facem lucrurile diferit.

Nu este vorba doar despre mâncare sau vreme, fiecare software este diferit, fiecare componentă este diferită, iar oamenii din jurul au fost, de asemenea, diferiți”, a declarat Vasseur, conform gpblog.com.

Frederic Vasseur: „Chiar dacă i-a fost greu, nu există scuze pentru ce s-a întâmplat”

Vasseur crede, totuși, că Hamilton ar fi trebuit să aibă un sezon mult mai reușit.

„Nu există scuze, nu este niciun motiv pentru ce s-a întâmplat. Trebuie să fii în fața tuturor, dar, până la urmă, vorbim despre detalii.

Poate… am subestimat, cu siguranță, schimbarea culturii, schimbarea oamenilor din jurul lui, schimbarea a tot.

Chiar dacă am revenit într-un ritm decent, ​​nu vorbesc despre clasare, ci despre colaborare și înțelegerea mașinii în ultima parte a sezonului, a fost greu”, a mai spus Vasseur.

FOTO. Lewis Hamilton, pilotând monopostul Ferrari

Lewis Hamilton, pilotând pentru Ferrari (FOTO: Formula 1)
Lewis Hamilton, pilotând pentru Ferrari (FOTO: Formula 1)

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
