A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!

Rapperul canadian Drake (39 de ani) a pierdut o sumă imensă, după ce a pariat pe victoria lui Jake Paul (28 de ani) în meciul cu Anthony Joshua (36 de ani).

Joshua l-a învins pe Jake Paul într-o luptă care a avut loc la Miami, aceasta fiind prima înfrângere suferită prin KO de celebrul influencer devenit pugilist.

Lupta s-a încheiat în runda a șasea, atunci când Joshua l-a împins pe Paul în corzi și i-a aplicat o lovitură brutală de dreapta în bărbie. Căzut la podea, Jake Paul nu a reușit să se ridice înainte de finalul numărătorii.

Drake a pierdut o sumă colosală!

Recunoscut pentru pariurile sale excentrice, cunoscutul rapper a pariat nu mai puțin de 200.000 de dolari pe victoria lui Jake Paul. Dacă pronosticul său s-ar fi adeverit, Drake ar fi câștigat 1,64 milioane de dolari.

Este al doilea pariu pe care Drake l-a plasat pe un meci în care este implicat Jake Paul, după ce, în noiembrie 2024, acesta a mizat pe victoria lui Mike Tyson în duelul cu influencerul american. 355.000 de dolari a pierdut la acel moment Drake.

Drake just bet $200K on Jake Paul to beat Anthony Joshua tonight 👀🤑



"Jakeyyyyy boy. Lock tf in." #JakeJoshua pic.twitter.com/5b8KxNvL0N — Championship Rounds (@ChampRDS) December 20, 2025

De-a lungul timpului, artistul a atras atenția prin pariurile sale ieșite din comun.

Anterior, el pierduse un pariu de 565.000 de dolari pe meciul dintre Tyson Fury și Oleksandr Usyk, în mai 2024.

În luna martie a aceluiași an, el a mai pierdut 615.000 la meciul dintre Joshua și Francis Ngannou, meci încheiat cu victoria britanicului.

FOTO. Momentul în care Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport