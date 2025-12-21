 „Dacă rămâi, te scoatem din echipă!” Dezvăluirile incredibile ale lui Theo Hernandez din perioada AC Milan: „În sfârșit am ocazia să vorbesc”

Theo Hernandez (28 de ani) a venit cu detalii despre modul în care s-a petrecut ruptura dintre el și AC Milan.

După 6 sezoane petrecute în tricoul „rossonerilor”, Theo a semnat în vară cu Al-Hilal, în Arabia Saudită.

AC Milan a avut parte de un sezon precedent dezastruos, în care nu a reușit să câștige niciun trofeu și nici să încheie campionatul pe un loc de cupă europeană.

Mai mult, la final de stagiune, a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători.

Theo Hernandez: „«Dacă rămâi, te dăm afară din echipă»”

Fundașul francez a explicat că nu și-a dorit să plece, însă a fost presat de conducerea clubului și amenințat că va fi scos din echipă.

„Nu m-am gândit niciodată să plec. Prioritatea mea era să rămân. Au spus că cer sume exorbitante sau că îi presam să plece... totul fals.

Meritam să fiu tratat mai bine. Nu mă așteptam la asta. Unii coechipieri m-au încurajat să rămân, dar când cineva din conducere te sună și îți spune: «Dacă rămâi, te dăm afară din echipă», ce puteam să fac? Să caut altceva”, declarat Theo Hernandez, pentru gazzetta.it.

În plus, Hernandez și-a exprimat aprecierea față de fosta conducere, din care făceau parte Paolo Maldini, Zvonimir Boban și Frederic Massara.

„Cu ei, totul era diferit. Ibra a fost un model, dar după plecarea lui Paolo, totul a luat-o razna. Știu că am făcut greșeli, cum ar fi cartonașele roșii luate cu Fiorentina și Feyenoord, dar suntem cu toții oameni.

Nu eram calm din punct de vedere mental și aș fi putut face totul mai bine. Chiar și așa, fanii știu cine a fost Theo la Milan.

În sfârșit am ocazia să vorbesc despre asta: există oameni care vor să-ți ruineze viața și cariera. M-a durut să citesc anumite lucruri, dar familia mea știe că nu sunt adevărate”, a mai spus Hernandez.

Theo Hernandez: „Sunt cine sunt datorită lui Paolo Maldini”

Jucătorul francez a amintit și despre relația pe care o are cu Paolo Maldini și impactul pe care legendarul fundaș l-a avut asupra carierei sale:

„Ziua în care m-a chemat să ne întâlnim a fost cea mai frumoasă zi din viața mea sportivă. Am stat de vorbă în Ibiza la un pahar de suc de portocale.

Dacă sunt cine sunt și dacă am devenit fundașul cu cele mai multe goluri la Milan, este datorită lui. Încă ținem legătura. Am tricoul lui semnat: «Theo, demnul meu moștenitor». Mă emoționează de fiecare dată când îl văd”.

