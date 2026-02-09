FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029
FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029

alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 10:14
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 10:14
  • Federația Română de Fotbal vrea o nouă finală Europa League la București, pe Arena Națională.
  • Pe 9 mai 2012, cel mai mare stadion din România a găzduit ultimul act din Europa League, între Atletico Madrid și Athletic Bilbao, scor 3-0, goluri Falcao ('7, '34) și Diego ('85).

Forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat azi, pe site-ul oficial, că Bucureștiul și-a depus candidatura.

FRF vrea o nouă finală Europa League pe Arena Națională

„Federația Română de Fotbal a depus astăzi prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională din București.

Proiectul este susținut de partenerii instituționali ai FRF, Primăria Municipiului București și Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în realizarea acestei candidaturi.

Colaborarea strânsă dintre cele trei entități la precedentele evenimente fotbalistice majore găzduite de Capitală reprezintă o garanție solidă a capacității de a livra o experiență memorabilă pentru toți participanții la un eveniment de asemenea anvergură pe Arena Națională”.

Organizarea finalei Europa League una de „interes public și importanță națională”

FRF subliniază sprijinul oferit de Guvern în acest demers:

„Guvernul României și-a exprimat susținerea totală pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes public și de importanță națională, confirmând importanța strategică a organizării unei finale europene de asemenea calibru pentru sportul românesc și pentru imaginea internațională a țării.

La rândul său, Primăria Capitalei apreciază beneficiile majore pe care găzduirea finalei UEFA Europa League le-ar aduce orașului București și își reafirmă angajamentul de a susține modernizarea infrastructurii.

Upgrade-urile necesare sunt în deplină concordanță cu planurile administrației locale de modernizare a Arenei Naționale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a facilităților sportive ale orașului.

Găzduirea finalei UEFA Europa League este privită de Federația Română de Fotbal ca un element declanșator pentru construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

Finala UEFA Europa League reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră la nivel european, iar această candidatură subliniază determinarea FRF de a contribui activ la promovarea fotbalului de cel mai înalt nivel, atât în România, cât și pe scena internațională. UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie!

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027”, se arată în comunicatul postat pe frf.ro.

