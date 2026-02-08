„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase

Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a numit jucătorul pe care îl vede omul meciului în victoria de duminică seara, din etapa #26 a Ligii.

Finanțatorul de la FCSB a fost impresionat de jocul lui Daniel Bîrligea, despre care consideră că a revenit la forma cea mai bună, după ce l-a „taxat” pentru evoluțiile precedente.

Oțelul Galați - FCSB 1-4 . Gigi Becali: „Bîrligea e omul meciului”

Becali a pus succesul de la Galați pe seama evoluției foarte bune a lui Bîrligea, care a reușit o „dublă”. Nu l-a neglijat nici pe Florin Tănase, autorul unui gol și a trei pase decisive, pe care îl vrea mijlocaș ofensiv, la fel ca în această partidă.

Până acum, decarul de la FCSB a jucat adesea mijlocaș defensiv.

„Asta e echipa mea! Dar așa trebuia început campionatul, cu ambiția asta. Dacă joacă așa… mai vin și Cisotti, Graovac, nu ne poate învinge nimeni în România. Cu Bîrligea, Tănase, Olaru, ăștia trei jucători în forma de azi…

Ăsta e Bîrligea, după ce l-am certat și-a dat seama. N-are cum să te învingă nimeni în România! Bîrligea e omul meciului, a dat două goluri. E lupta lui, când ești în frunte, dai semnalul. De-asta am jucat așa, datorită lui.

Tănase trebuie să fie numărul 10, ca azi. Să aibă doi mijlocași, nu ca Baba. Și-a dat și el viața, dar când e mingea la el, am emoții, când deposedează, să nu facă vreo prostie.

Eu nu-l laud încă pe Joao Paulo, să văd realizări, agresivitate. Baba face tâmpenii, nu poți să-l lași închizător, trebuie să fie Lixandru, cineva, acolo”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Ultimele meciuri din sezonul regulat pentru FCSB

U Craiova - FCSB, 15 februarie, 20:00

FCSB - Metaloglobus, 22 februarie, 20:30

UTA Arad - FCSB, în jurul datei de 28 februarie

FCSB - U Cluj, în jurul datei de 7 martie

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport