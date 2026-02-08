Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”

Oțelul Galați - FCSB 1-4. Suporterii gălățeni nu și-au iertat echipa după eșecul drastic suferit duminică, în etapa #26 din Liga 1.

Înaintea partidei, au apărut mai multe zvonuri despre un posibil aranjament între cele două formații, însă inclusiv crainicul de pe stadion a ținut să menționeze că nu este vorba de așa ceva, chiar înainte de fluierul de start.

Oțelul Galați, acuzată de blat de propriii suporteri

Imediat după fluierul final, clubul a venit cu postare pe social media, prin care și-a exprimat regretul pentru rezultat, menționând că s-a confruntat cu o accidentare serioasă și un cartonaș roșu.

„În viața unei echipe apar și asemenea seri. Ne-a fost foarte greu după ce am rămas fără Nuno Pedro, accidentat în primele 20 de minute, și în inferioritate numerică din minutul 54.

Mulțumim suporterilor pentru atmosfera creată”, a scris Oțelul pe pagina de Facebook, la finalul partidei.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și i-au acuzat pe oficialii Oțelului de blat, exact cum s-a întâmplat și cu Valeriu Iftime, patronul de la Botoșani, după meciul moldovenilor cu FCSB de etapa trecută, pierdut 1-2.

Câteva dintre comentariile suporterilor care acuză Oțelul de blat cu FCSB

„Felicitări pentru scenariu, dar era mai bună varianta cu nocturna (n.r. să fi picat nocturna, așa cum s-a întâmplat cu Csikszereda). Așa procedează un manager adevărat, vinde cei mai buni jucători și după se luptă la retrogradare...”

„E primul meci pe care-l părăsesc la pauză. Eu nu mă vând, nu-mi calc principiile și prefer să fiu drept și obiectiv. Presa centrală a pus o lupă pe acest meci, noi am reușit performanța să arătăm cât de penibili, josnici și mici suntem. Să-mi spună cineva dacă această echipă a reușit să ofere două cadouri și un cartonaș roșu de la promovarea în Superliga. Eu unul nu-mi aduc aminte”.

„Am stins televizorul imediat după roșul lui Zivulic... Eu nu cred în asemenea coincidențe. Cei mai de bază jucători de la noi, și anume Lameira, Zivulic și chiar și Dur-Bozoancă au făcut ce ați văzut și voi. Nu are rost să intru în detalii. V-ați bătut joc de un stadion întreg și nu numai…”

„Ce am văzut azi pe teren nu are legătură cu Oțelul pe care îl știm și îl iubim. Nu cu lupta, nu cu orgoliul, nu cu respectul pentru orașul ăsta. Când o echipă ca Oțelul intră fără suflet, fără reacție, fără nerv, suporterii au dreptul să pună întrebări. Nu acuz, dar cer explicații. Pentru că Galațiul nu e monedă de schimb și suporterii nu sunt proști. Dacă s-a jucat sub adevărata valoare, cineva trebuie să răspundă”.

„Blat din toate punctele de vedere. Rușine să vă fie, arbitrilor!"

„Nu înțeleg de ce nu se face campionat de 6 echipe și gata...”

„Păcat de cei 9.000 de suporteri prezenți în tribună. Ei merită tot respectul și aplauzele! Cât despre echipa noastră, din păcate, a fost o evoluție extrem de slabă, spre suspicioasă”.

