Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”

- Oțelul Galați - FCSB 1-4. Suporterii gălățeni nu și-au iertat echipa după eșecul drastic suferit duminică, în etapa #26 din Liga 1.
Înaintea partidei, au apărut mai multe zvonuri despre un posibil aranjament între cele două formații, însă inclusiv crainicul de pe stadion a ținut să menționeze că nu este vorba de așa ceva, chiar înainte de fluierul de start.
Oțelul Galați, acuzată de blat de propriii suporteri
Imediat după fluierul final, clubul a venit cu postare pe social media, prin care și-a exprimat regretul pentru rezultat, menționând că s-a confruntat cu o accidentare serioasă și un cartonaș roșu.
„În viața unei echipe apar și asemenea seri. Ne-a fost foarte greu după ce am rămas fără Nuno Pedro, accidentat în primele 20 de minute, și în inferioritate numerică din minutul 54.
Mulțumim suporterilor pentru atmosfera creată”, a scris Oțelul pe pagina de Facebook, la finalul partidei.
Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și i-au acuzat pe oficialii Oțelului de blat, exact cum s-a întâmplat și cu Valeriu Iftime, patronul de la Botoșani, după meciul moldovenilor cu FCSB de etapa trecută, pierdut 1-2.
Câteva dintre comentariile suporterilor care acuză Oțelul de blat cu FCSB
- „Felicitări pentru scenariu, dar era mai bună varianta cu nocturna (n.r. să fi picat nocturna, așa cum s-a întâmplat cu Csikszereda). Așa procedează un manager adevărat, vinde cei mai buni jucători și după se luptă la retrogradare...”
- „E primul meci pe care-l părăsesc la pauză. Eu nu mă vând, nu-mi calc principiile și prefer să fiu drept și obiectiv. Presa centrală a pus o lupă pe acest meci, noi am reușit performanța să arătăm cât de penibili, josnici și mici suntem. Să-mi spună cineva dacă această echipă a reușit să ofere două cadouri și un cartonaș roșu de la promovarea în Superliga. Eu unul nu-mi aduc aminte”.
- „Am stins televizorul imediat după roșul lui Zivulic... Eu nu cred în asemenea coincidențe. Cei mai de bază jucători de la noi, și anume Lameira, Zivulic și chiar și Dur-Bozoancă au făcut ce ați văzut și voi. Nu are rost să intru în detalii. V-ați bătut joc de un stadion întreg și nu numai…”
- „Ce am văzut azi pe teren nu are legătură cu Oțelul pe care îl știm și îl iubim. Nu cu lupta, nu cu orgoliul, nu cu respectul pentru orașul ăsta. Când o echipă ca Oțelul intră fără suflet, fără reacție, fără nerv, suporterii au dreptul să pună întrebări. Nu acuz, dar cer explicații. Pentru că Galațiul nu e monedă de schimb și suporterii nu sunt proști. Dacă s-a jucat sub adevărata valoare, cineva trebuie să răspundă”.
- „Blat din toate punctele de vedere. Rușine să vă fie, arbitrilor!”
- „Nu înțeleg de ce nu se face campionat de 6 echipe și gata...”
- „Păcat de cei 9.000 de suporteri prezenți în tribună. Ei merită tot respectul și aplauzele! Cât despre echipa noastră, din păcate, a fost o evoluție extrem de slabă, spre suspicioasă”.