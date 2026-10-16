FRF a decis!  Sancțiunile dictate după chermeza staff-ului U21 cu Nicu Gheară » Ce se întâmplă cu Niculae și Curelea
FOTO: Instagram @ nicu.gheara
Nationala

FRF a decis! Sancțiunile dictate după chermeza staff-ului U21 cu Nicu Gheară » Ce se întâmplă cu Niculae și Curelea

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 15:11
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 15:28
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Selecționerul Costin Curelea, secundul său și angajații FRF care se ocupă de naționala de tineret au participat la o cină, la care s-a consumat și alcool, alături de Nicu Gheară, un personaj controversat.

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FRF a anunțat ce sancțiuni au primit Costin Curelea și Marius Niculae

În urma unei anchete interne efectuate de FRF, forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat ce sancțiuni vor primi cei implicați, pentru că un astfel de comportament „nu poate fi trecut cu vederea”.

Marius Niculae, directorul sportiv al naționalei U21, și Iulian Oțelea, team manager, au fost sancționați cu diminuarea cu 25% a salariilor lor până la finalul anului 2026, anunță frf.ro.

„Totodată, această sancțiune are valoarea unui ultim avertisment, orice abatere similară urmând să determine încetarea raporturilor contractuale dintre părți”, a mai transmis FRF.

Selecționerul Costin Curelea și antrenorul secund Ionuț Stancu au fost sancționați și ei cu diminuarea cu 25% a ultimei remunerații cuvenite, având în vedere perioada de valabilitate a contractelor lor (n.r. sunt la final de contract).

„Federația Română de Fotbal reafirmă faptul că respectarea programului oficial al echipelor naționale, a Regulamentului de Ordine Interioară și a Codului de Etică reprezintă obligații fundamentale pentru toți angajații și colaboratorii săi.

Indiferent de funcția ocupată, abaterile de la aceste principii vor fi tratate cu fermitate și sancționate în conformitate cu normele interne ale instituției”, a mai notat FRF.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara) Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)
Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

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