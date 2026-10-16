Federația Română de Fotbal a anunțat ce sancțiune au primit membrii ai staff-ului naționalei U21, după întâlnirea din Ibiza care a stârnit controverse înaintea duelului cu Spania U21 (1-7).

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Selecționerul Costin Curelea, secundul său și angajații FRF care se ocupă de naționala de tineret au participat la o cină, la care s-a consumat și alcool, alături de Nicu Gheară, un personaj controversat.

FRF a anunțat ce sancțiuni au primit Costin Curelea și Marius Niculae

În urma unei anchete interne efectuate de FRF, forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat ce sancțiuni vor primi cei implicați, pentru că un astfel de comportament „nu poate fi trecut cu vederea”.

Marius Niculae, directorul sportiv al naționalei U21, și Iulian Oțelea, team manager, au fost sancționați cu diminuarea cu 25% a salariilor lor până la finalul anului 2026, anunță frf.ro.

„Totodată, această sancțiune are valoarea unui ultim avertisment, orice abatere similară urmând să determine încetarea raporturilor contractuale dintre părți”, a mai transmis FRF.

Selecționerul Costin Curelea și antrenorul secund Ionuț Stancu au fost sancționați și ei cu diminuarea cu 25% a ultimei remunerații cuvenite, având în vedere perioada de valabilitate a contractelor lor (n.r. sunt la final de contract).

„Federația Română de Fotbal reafirmă faptul că respectarea programului oficial al echipelor naționale, a Regulamentului de Ordine Interioară și a Codului de Etică reprezintă obligații fundamentale pentru toți angajații și colaboratorii săi.

Indiferent de funcția ocupată, abaterile de la aceste principii vor fi tratate cu fermitate și sancționate în conformitate cu normele interne ale instituției”, a mai notat FRF.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

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