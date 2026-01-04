Momente de panică în Premier League Motivul pentru care startul partidei Fulham - Liverpool a fost amânat cu 15 minute
Fulham - Liverpool/ Foto: IMAGO
Momente de panică în Premier League Motivul pentru care startul partidei Fulham - Liverpool a fost amânat cu 15 minute

Alexandru Smeu
Publicat: 04.01.2026, ora 17:39
Actualizat: 04.01.2026, ora 18:17
  • Startul partidei dintre Fulham și Liverpool a fost amânat cu 15 minute, din cauza unei urgențe medicale în tribune
  • Inițial, duelul fusese programat pentru ora 17:00, ora României.

Cu doar câteva minute înainte de fluierul de start o urgență medicală apărută în tribune i-a obligat pe oficialii gazdelor să ia măsuri.

Startul partidei Fulham - Liverpool a fost amânat cu 15 minute

Autoritățile au fost nevoite să închidă drumul de lângă stadion pentru ca o ambulanță să își facă apariția pentru a interveni la timp.

Acest lucru i-a împiedicat pe unii suporteri să intre înainte de ora 17:00, scrie thesun.co.uk.

Ulterior, Fulham a anunțat printr-un comunicat pe rețelele de socializare faptul că startul partidei a fost amânat cu 15 minute.

„Din cauza unei urgențe medicale pe stadion, fluierul de start a fost amânat cu 15 minute”, a transmis Fulham pe X.

De asemenea, suporterii prezenți pe Craven Cottage au fost și ei ținuți la curent și prin intermediul unui mesaj afișat pe tabelă: „Partida va începe cu 15 minute întârziere”.

Cele două echipe au abordat diferit pregătirea pentru amânare.

În timp ce Fulham a rămas în vestiar, Liverpool a ieșit pe gazon, iar jucătorii au început să paseze între ei.

Lovitură pentru Liverpool înaintea meciului cu Fulham

După accidentarea gravă suferită de Alexander Isak, „cormoranii” l-au pierdut și pe Hugo Ekitike.

Antrenorul campioanei Angliei, Arne Slot, a dezvăluit că atacantul francez nu a făcut deplasare, deoarece a suferit o ușoară întindere bicepsul femural, din cauza numărului mare de minute în care a fost folosit.

„Isak lipsește de câteva săptămâni, iar asta a însemnat că Ekitike a trebuit să joace mai multe minute decât în prima parte a sezonului.

Acest lucru a dus la o ușoară accidentare la bicepsul femural, iar pentru un jucător de vârsta lui, care nu este încă pe deplin obișnuit cu Premier League, a fost puțin cam mult.

De aceea va lipsi astăzi – și sperăm să revină pentru meciul cu Arsenal”, a declarat Arne Slot înaintea partidei, citat de mirror.co.uk.

11 goluri
a marcat Ekitike pentru Liverpool în 26 de meciuri

liverpool Premier League fulham amanare URGENTA
