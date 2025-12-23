Accident grav. Acuzații! Ce leziune a suferit cel mai scump jucător din Premier după atacul brutal al colegului lui Drăgușin

Alexander Isak a fost victima tacklingului lui Micky van de Ven la golul marcat de atacantul lui Liverpool la 2-1 cu Tottenham.

Ce diagnostic a fost dat după RMN, cât va lipsi vârful suedez și ce a spus antrenorul lui Liverpool despre gestul stoperului lui Spurs.

Alexander Isak, 26 de ani, a fost cumpărat de Liverpool în vară cu 145 de milioane de euro, de la Newcastle.

Cel mai scump transfer înregistrat vreodată în Premier League.

Isak a intrat, a deschis scorul și a ieșit accidentat grav

Dar vârful suedez nu a jucat prea mult în tricoul roșu. Numai 16 meciuri în toate competițiile. Realizări minime; 3 goluri, o pasă decisivă.

Suferința lui Isak, după accidentare Foto: Imago

În ultimul meci, sâmbătă, Tottenham - Liverpool 1-2, scandinavul a fost foarte eficient: intrat imediat după pauză, a deschis scorul în minutul 56. Atunci s-a terminat partida pentru el. Și, în același timp, startul lui 2026.

11 minute a jucat Alexander Isak sâmbătă, pe White Hart Lane

Isak are fractură la gleznă și peroneu după agresiunea lui Van de Ven

Chiar în clipa în care a șutat spre poartă, Micky van de Ven l-a acroșat într-un tackling brutal.

Stoperul lui Tottenham i-a prins glezna stângă sub corpul său masiv, provocându-i o accidentare gravă.

Cum s-a răsucit piciorul stâng al lui Isak în momentul impactului Foto: Imago

Surprinzător, Isak a putut părăsi terenul pe picioare, însă diagnosticul a fost sever. Fractură și la gleznă, și la peroneu. A fost operat, minimum două luni pe tușă!

În conferința de marți, antrenorul lui Liverpool l-a criticat dur pe colegul lui Radu Drăgușin. Și a făcut o paralelă între atacul lui Van de Ven și cel al lui Xavi Simons (Tottenham) asupra lui Van Dijk, în urma căruia Xavi a fost eliminat direct.

Pentru această talpă, Simons a fost trimis la vestiare Foto: Captură TV

Antrenorul lui Liverpool, despre tacklingul lui Van de Ven

„Atacul lui Van de Ven a fost periculos. S-a vorbit mult despre intrarea lui Xavi Simons, total neintenționată, pentru mine. Nu cred că poate provoca o accidentare”, a declarat Arne Slot.

Tacklingul lui Van de Ven, în schimb, dacă-l repeți de zece ori, există șanse mari de fiecare dată ca jucătorul să fie accidentat grav Arne Slot, antrenor Liverpool

Tehnicianul a afirmat că Isak va putea reveni pe teren înainte de sfârșitul sezonului: „Este o dezamăgire imensă pentru el și pentru noi”.

