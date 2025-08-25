„România a zguduit Rio!” FR Gimnastică Ritmică, despre argintul mondial cucerit de Amalia Lică la doar 16 ani: „A intrat în istorie!”

Federația Română de Gimnastică Ritmică a transmis un mesaj emoționant după argintul mondial cucerit de Amalia Lică, la doar 16 ani, în proba de măciuci.

Amalia Lică a intrat în istorie la prima sa participare într-o competiție de senioare, iar performanța ei nu a fost trecută cu vederea.

FR Gimnastică Ritmică, prima reacție după argintul mondial cucerit de Amalia Lică: „România a zguduit Rio!”

„România a zguduit Rio! Amalia Lică a intrat în istorie, alături de antrenoarea sa Adriana Mitroi – două suflete, o singură luptă, un rezultat care scrie viitorul gimnasticii românești.

Echipa României a fost acolo, unită: Andreea Verdeş şi Cătălina Radu, luptătoare până la capăt, Diana Valeanu, stâlpul din spatele fetelor, Marinela Jipa, ochiul vigilent care nu iartă nicio greşeală, şi Irina Deleanu, preşedinta FRGR, motorul unei federaţii care a arătat că România nu cedează, nu renunţă şi nu se teme.

Rio 2025 a fost scena unde România şi-a strigat numele cu forţă. Şi abia e începutul!”, este mesajul FR Gimnastică Ritmică.

Amalia Lică (stânga) pe podium, alături de campioana olimpică Daria Varfolomeev și de Stiliana Nikolova/ Foto: Facebook @Federația Română de Gimnastică Ritmică

Performanța tinerei gimnaste este cu atât mai mare, deoarece a fost prima medalie obținută de România la gimnastică ritmică la 33 de ani distanță de la momentul în care Irina Deleanu, președinta Federației de Gimnastică Ritmică, obținea bronzul la Mondialele din 1992.

