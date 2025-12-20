Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”

Furio Valcareggi, impresar italian și fan al celor de la Fiorentina, a vorbit despre varianta ca Adrian Mutu (46 de ani) să preia formația aflată într-o situație extrem de complicată în Serie A.

Numele lui Mutu a fost inclus de italieni pe o listă cu posibili înlocuitori ai lui Paolo Vanoli, alături de Cesare Pandelli și Sebastien Frey, alte nume importate din istoria clubului.

Furio Valcareggi, despre posibila numire a lui Adrian Mutu la Fiorentina

Valcareggi este convins că antrenori precum Mutu și Prandelli nu vor ajunge la Fiorentina în acest sezon, ținând cont de situația dramatică în care se află echipa.

Consideră că aceștia nu ar risca să-și păteze carierele cu o retrogradare despre care spune că nu poate fi evitată.

„Astăzi, clubul are nevoie de un antrenor, poate fost jucător al Fiorentinei, care să știe fotbal și să poată pregăti sezonul de Serie B fără compromisuri.

E greu de imaginat că oameni ca Mutu și Prandelli și-ar putea lega numele de o retrogradare. Aceste profiluri de antrenori nu vor ajunge la Fiorentina, pentru că asta e echipa și nu prea ar putea face nimic”, a declarat Valcareggi, conform violanews.com.

92 de goluri a produs Adrian Mutu ca jucător al Fiorentinei, în 143 de meciuri din perioada 2006-2011. A înscris de 69 ori și a livrat 29 de pase decisive

Fiorentina, situație critică în Serie A

Cu 6 puncte acumulate în cele 15 etape disputate în Serie A, Fiorentina pare condamnată la retrogradarea în liga secundă.

Ocupantă a ultimului loc, Fiorentina se află la 8 puncte de poziția 17, ultima care asigură prezența și în sezonul următor al primei ligi din Italia. Este ocupată în prezent de Parma.

0 victorii a înregistrat Fiorentina în actualul sezon din Serie A

