S-a dezabonat de la Voyo Gabi Balint, enervat la culme de transmisia de la Drita - FCSB. A postat un mesaj, apoi l-a șters!  +10 foto
Europa League

S-a dezabonat de la Voyo Gabi Balint, enervat la culme de transmisia de la Drita - FCSB. A postat un mesaj, apoi l-a șters!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 12:23
  • Gabi Balint (62 de ani), fost jucător la Steaua, a a fost enervat la culme de problemele întâmpinate pe platforma Voyo, care a picat cu puțin timp înainte de startul partidei Drita - FCSB, scor 1-3 (3-6, la general).
  • După mai bine de 20 de minute, șefii Pro TV au luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena.

FCSB a obținut calificarea în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita în ambele meciuri, 6-3 la general. Cisotti, Miculescu și Politic au adus calificarea roș-albaștrilor.

FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește și
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește mai mult
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita

Gabi Balint s-a dezabonat de la Voyo. A postat un mesaj, apoi l-a șters

Platforma deținută de Pro TV a picat cu câteva minute înainte de începerea meciului din Kosovo.

După mai bine de 20 de minute de așteptări, Pro TV a luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena.

Gabi Balint, fost jucător la Steaua, a reacționat printr-o postare pe Facebook, prin care anunța că și-a dezactivat contul de pe platforma Voyo.

„Goodbye… Tot ziens… Au revoir… Auf Wiedersehen… Arrivederci… さようなら… До свидания… Adiós… Görüşmek üzere… Tạm biệt… PA!”

Deranjat că nu poate urmări meciul, Gabi Balint și-a dezactivat contul de pe platforma Voyo, a postat o captură foto și a pus la descriere un mesaj de adio în mai multe limbi, precum: engleză, franceză, spaniolă, italiană sau turcă.

Postarea lui Gabi Balint de pe Facebook Postarea lui Gabi Balint de pe Facebook
Postarea lui Gabi Balint de pe Facebook

Meciul, televizat cu 20 de minute întârziere pe Pro Arena

În cele din urmă, după 20 de minute de așteptare, Pro TV a decis să difuzeze meciul din Kosovo pe Pro Arena și să îl transmită pe contul de YouTube al aplicației Voyo:

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

Galerie foto (10 imagini)

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
+10 Foto
labels.photo-gallery

„Întâmpinăm unele dificultăți de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede această situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita - FCSB, puteti accesa acest link sau la PRO Arena”, a fost justificarea Voyo.

S-a dezabonat de la Voyo Gabi Balint, enervat la culme de transmisia de la Drita - FCSB. A postat un mesaj, apoi l-a șters!  S-a dezabonat de la Voyo Gabi Balint, enervat la culme de transmisia de la Drita - FCSB. A postat un mesaj, apoi l-a șters! 

Comunicatul Pro TV, după ce platforma Voyo a picat: „Atac cibernetic”

„În primele minute ale meciului Drita – FCSB, platforma VOYO a fost supusă unui atac cibernetic. Abonaţii au întâmpinat dificultăţi la conectare, aşa că am redirecţionat imediat transmisiunea pe voyolive.protv.ro şi la PRO ARENA, timp în care echipa noastră a lucrat în permanenţă pentru a remedia situaţia, iar, ulterior, platforma a funcţionat în parametri normali.

În astfel de momente, în care trebuie să ne bucurăm împreună de fotbal şi să ne susţinem echipele favorite, este regretabil că am fost nevoiţi să ne confruntăm cu astfel de situaţii neprevăzute menite să perturbe în mod direct funcţionarea platformei. Vom lua toate măsurile legale împotriva celor care au iniţiat această agresiune digitală.

Suntem alături de suporteri şi ne menţinem angajamentul pentru a face VOYO cea mai bună platformă locală de streaming”, a anunţat Pro TV într-un comunicat, conform paginademedia.ro.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Superliga
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Citește mai mult
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Liverpool e și mai tare! Azi începe Premier League. Campioana e favorită la titlu. Se vor opune Arsenal, City și Chelsea?
Campionate
09:52
Liverpool e și mai tare! Azi începe Premier League. Campioana e favorită la titlu. Se vor opune Arsenal, City și Chelsea?
Citește mai mult
Liverpool e și mai tare! Azi începe Premier League. Campioana e favorită la titlu. Se vor opune Arsenal, City și Chelsea?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
calificare europa league Gabi Balint fcsb voyo play-off drita
Știrile zilei din sport
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
11:40
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 32 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 21 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share