S-a dezabonat de la Voyo Gabi Balint, enervat la culme de transmisia de la Drita - FCSB. A postat un mesaj, apoi l-a șters!

Gabi Balint (62 de ani), fost jucător la Steaua, a a fost enervat la culme de problemele întâmpinate pe platforma Voyo, care a picat cu puțin timp înainte de startul partidei Drita - FCSB, scor 1-3 (3-6, la general).

După mai bine de 20 de minute, șefii Pro TV au luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena.

FCSB a obținut calificarea în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita în ambele meciuri, 6-3 la general. Cisotti, Miculescu și Politic au adus calificarea roș-albaștrilor.

Gabi Balint s-a dezabonat de la Voyo. A postat un mesaj, apoi l-a șters

Platforma deținută de Pro TV a picat cu câteva minute înainte de începerea meciului din Kosovo.

După mai bine de 20 de minute de așteptări, Pro TV a luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena.

Gabi Balint, fost jucător la Steaua, a reacționat printr-o postare pe Facebook, prin care anunța că și-a dezactivat contul de pe platforma Voyo.

„Goodbye… Tot ziens… Au revoir… Auf Wiedersehen… Arrivederci… さようなら… До свидания… Adiós… Görüşmek üzere… Tạm biệt… PA!”

Deranjat că nu poate urmări meciul, Gabi Balint și-a dezactivat contul de pe platforma Voyo, a postat o captură foto și a pus la descriere un mesaj de adio în mai multe limbi, precum: engleză, franceză, spaniolă, italiană sau turcă.

Postarea lui Gabi Balint de pe Facebook

Meciul, televizat cu 20 de minute întârziere pe Pro Arena

În cele din urmă, după 20 de minute de așteptare, Pro TV a decis să difuzeze meciul din Kosovo pe Pro Arena și să îl transmită pe contul de YouTube al aplicației Voyo:

„Întâmpinăm unele dificultăți de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede această situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita - FCSB, puteti accesa acest link sau la PRO Arena”, a fost justificarea Voyo.

Comunicatul Pro TV, după ce platforma Voyo a picat: „Atac cibernetic”

„În primele minute ale meciului Drita – FCSB, platforma VOYO a fost supusă unui atac cibernetic. Abonaţii au întâmpinat dificultăţi la conectare, aşa că am redirecţionat imediat transmisiunea pe voyolive.protv.ro şi la PRO ARENA, timp în care echipa noastră a lucrat în permanenţă pentru a remedia situaţia, iar, ulterior, platforma a funcţionat în parametri normali.

În astfel de momente, în care trebuie să ne bucurăm împreună de fotbal şi să ne susţinem echipele favorite, este regretabil că am fost nevoiţi să ne confruntăm cu astfel de situaţii neprevăzute menite să perturbe în mod direct funcţionarea platformei. Vom lua toate măsurile legale împotriva celor care au iniţiat această agresiune digitală.

Suntem alături de suporteri şi ne menţinem angajamentul pentru a face VOYO cea mai bună platformă locală de streaming”, a anunţat Pro TV într-un comunicat, conform paginademedia.ro.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport