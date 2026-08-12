Revanșa acuzatului „Centralul” somalez legat de teroriști după ce i s-a refuzat Mondialul arbitrează acum Supercupa Europei

Omar Artan, 34 de ani, nu a putut participa în vară la CM pentru că SUA nu i-au acordat viză.

Somalezul, cel mai bun arbitru al Africii în 2025, a fost interogat 11 ore la Miami, ținut într-o celulă și trimis înapoi de unde a venit.

UEFA a dat atunci o mare lovitură anti-FIFA, delegându-l pe Artan la Supercupa Europei: PSG - Aston Villa, pe 12 august, la Salzburg.

Ce a spus „centralul” după refuzul Americii și ce afirmă acum.

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Omar Artan ar fi putut deveni primul arbitru somalez la un Campionat Mondial. I s-a interzis acest drept.

„Centralul” în vârstă de 34 de ani va fi însă primul non-european care conduce meciul dintre câștigătoarea Ligii Campionilor și deținătoarea trofeului în Europa League.

PSG - Aston Villa e azi, de la ora 22:00, la Salzburg, în Supercupa Europei

Omar Artan: „Nu le place țara mea”. Legat de organizații teroriste

În vară, Artan a fost oprit la aterizarea pe aeroportul din Miami, interogat timp de 11 ore de autoritățile vamale, ținut alte ore închis într-o celulă, îmbarcat apoi în primul avion spre Turcia și trimis înapoi de unde venise.

I-a fost refuzat accesul în Statele Unite și, automat, participarea la CM 2026.

Așa a fost primit Omar Artan la întoarcerea acasă, la Mogadishu, capitala Somaliei. Foto: Imago

„Nu mi s-a dat nicio explicație. Problema lor e că nu le place țara mea”, a declarat la acea vreme arbitrul pentru New York Times.

Somalia este pe lista neagă la Washington, dar mai era ceva. Omar a fost acuzat de legături cu suspecți membri ai unor organizații teroriste. Acela a fost motivat invocat de americani.

Artan: „A fost o perioadă grea”. Unde și cum s-a pregătit pentru Supercupa Europei

Considerat un erou la întoarcerea în Somalia, nu a primit explicații nici de la Gianni Infantino, președintele FIFA, care a spus doar că nu poate lupta cu autoritățile unei țări.

Infantino i-a plătit întregul premiu, ca pentru participare, dar UEFA a dat o mare lovitură în conflictul său cu FIFA: l-a delegat la Supercupa Europei.

Thousands of people began to gather at Stadium Mogadishu, where the renowned Somali international referee and CAF Referee of the Year, Omar Artan, is set to be welcomed. pic.twitter.com/JhG0Mqw6zP — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

„A fost o perioadă foarte grea”, afirmă acum Artan. „Totuși, mulți oameni mă simpatizează. E o provocare când cineva muncește mulți ani pentru a-și împlini visul, iar apoi nu mai poate face acel lucru.

Apreciez mult sprijinul primit din lumea întreagă, sunt recunoscător”.

„Centralul” s-a menținut în formă în campionatele Somaliei și Kuweitului. „Noi, arbitrii, trecem printr-o lungă pregătire în ceea ce privește cunoașterea echipelor”, a declarat într-un interviu acordat UEFA.

Întotdeauna analizez jocul echipelor. Îmi place oricum să mă uit la fotbal european, dar, indiferent de situație, fac multe cercetări despre formații, despre jocul lor, le învăț comportamentele, tacticile Omar Artan, arbitru somalez

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